Колос - Александрия 0:1. Уйдет ли Костышин?

Не нужно быть гением от мира футбола, посещать аналитические курсы или читать анонсы на нашем сайте, дабы понять, что скрывает за собой вывеска матча "Колоса" - "Александрия". Если вы хоть немного знаете эти коллективы, то их стиль игры вас не удивит. Сегодня мы ждали много борьбы, навесов, стандартов, фолов, обрезов и потерь мяча. В качестве доказательств выступает момент уже на самом старте поединка, когда после столкновения со Спинелли, с поля уносили Новака. Судя по всему, у последнего перелом челюсти. Неудивительно, что именно в сегодняшнем матче.

Руслан Костышин продолжает искать идеальный состав. На старте сезона многие футболисты его не убедили, а потому ряд замен вряд ли кого-то удивил. Сегодня коуч ковалевцев решил сыграть по схеме в три центральных защитника, которая практиковалась в прошлом сезоне. У Гуры все куда проще - результаты неплохие, а значит игроки все делают правильно. Две замены и погнали. Начинаем.

Ладно, начало первого тайма было не таким, как мы описывали в самом начале обзора. Было весело. Футбола было мало, но хватало движений, сумбура, непонятных ударов, нереализованных моментов. 30 минут прошли почти незаметно, ведь у каждого из коллективов были шансы открыть счет. Но Демченко, Ситчинава, Цуриков, Кожушко были не способны забить. Они вышли бороться за победу. Не добывать ее. В концовке тайма начался обычный футбол, с постоянными нарушениями, стандартами и без большого количества удара. 0:0 - идеальный счет. Лучше не придумаешь.

У каждого из тренеров было 15 минут в перерыве, дабы подготовить свою команду ко второму тайму. На кону было многое. В таких "феерических" матчах победу обычно забирает тот, кто забивает первым. Это сделала "Александрия". Как именно? Конечно со стандарта. Вышедший после перерыва Рыбалка подал угловой - Бабогло продавил и забил. Как сказал комментатор матча: "Центрбек повлиял на синопсис матча". Мы же в университетах не обучались, а потому скажем проще. Бабогло забил стандартный гол "горожан". Но сделал это в наиболее важный момент.

У "Колоса" оставалось почти 40 минут игрового времени, дабы перевернуть ход матча, однако против нынешней "Александрией" сделать это не так просто. Спросите у де Дзерби, он подтвердит. "Горожане" сразу отошли в оборону, где стали играть надежно и компактно. Ковалевцы поджимали, но никакого шквала моментов не было и близко. Да, неплохо после отскока пробивал Милько, целил в девять со стандарта Гавриш, но оба выстрела прошли мимо. "Александрия" все это перекрыла одним своим контрвыпадом, когда Кожушко сделал все, дабы испортить пас Третьякова. А позиция ведь была убийственной. А еще был шанс Ковальца (тоже опасно), а также пара хороших контратак. В конце было много шальных ударов издали, фолов и стандартов. "Колосу" удалось даже выдать что-то похожее на финальный штурм, но свой гол хозяева так и не нашли. Где нужно, надежно играли защитники, в остальных эпизодах выручал Билык.

После ничьи с "Рухом", Руслан Костышин признался, что, в случае поражения, был готов подать в отставку. Сегодня его команда проиграла. Мы не говорим, что это обязательная отставка (хотя на трибунах сегодня был замечен сам Александр Хацкевич), но будет очень интересно послушать комментарий главного тренера ковалевцев. Не скажешь, что его команда была хуже, но свои моменты реализовать не смогла. Как и в большинстве поединков этого сезона.

У Юрия Гуры все прекрасно. Его коллектив тихим ходом набирает очки и остается на своем месте в середине таблице. Посмотрим, что будет дальше.

Ковалевка. Стадион "Колос"

Главный арбитр: Ярослав Козык (Мукачево)

Ассистенты: Руслан Ермоленко (Чернигов), Денис Марченко (Чернигов)

Колос - ФК Александрия 0:1

Гол: Владислав Бабогло 51

Колос: Владимир Маханьков, Тарас Сакив (Александр Черноморец 75), Кирилл Петров, Диего Сантос, Вадим Милько, Вячеслав Чурко, Евгений Новак (Виталий Гавриш 6), Александр Павловец (Денис Костышин 75), Николай Золотов, Альваро Нгамба Тадэ (Андрей Богданов 58), Ника Ситчинава (Владимир Лысенко 75)

ФК Александрия: Олег Билык, Андрей Цуриков, Владислав Бабогло, Кирилл Ковалец, Иван Калюжный, Клаудио Спинелли (Денис Устименко 46), Максим Третьяков, Денис Мирошниченко, Олег Кожушко, Александр Демченко (Сергей Рыбалка 46), Каспарс Дубра

Предупреждения: Вадим Милько 56, Андрей Богданов 65, Диего Сантос 87 - Александр Демченко 39, Иван Калюжный 70, Каспарс Дубра 79