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Костышин после 0:1 от Александрии: По созданным моментам, по агрессии - это лучшая наша игра

Премьер-лига
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Наставник "Колоса" подвел итоги результата матча 5-го тура УПЛ

Костышин после 0:1 от Александрии: По созданным моментам, по агрессии - это лучшая наша игра

Фото: ФК Колос

Новина українською

Наставник "Колоса" Руслан Костышин прокомментировал поражение от "Александрии" (0:1) в 5-м туре УПЛ.

"По содержательности, это, наверное, наша лучшая игра была в сезоне - по созданным моментам, по агрессии. Но и у наших ворот было много моментов. Это чемпионат Украины - кто первый забивает гол, то потом действует на контрвыпадах, лучше выглядит на контратаках, лучше играет, когда есть пространство. Не считая наших грандов. По качеству - одна из лучших игр по счету - поражение, вот и все.

Есть пословица - фарт нужно заслужить. Когда у нас удачи нет, когда мяч не лезет в сетку, не хочу списывать на мастерство, это и отношение между собой, тренировочный процесс. Всем нужно анализировать - и главному тренеру, и футболистам в своих отношениях. Значит, что-то не так.

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С Волынцом ситуация тяжелая. Он решает - делать операцию или нет. Это месяц-два его не будет. А если он решит операцию делать, то это на полгода. Одни врачи говорят делать операцию, другие говорят не делать. Если бы он полевой был, может быть, и не нужна операция, а он вратарь. По Новаку там также все серьезно. У него кровотечение было, я понимаю, что это не один месяц...

В игре команда старалась, но одного старания мало. Какой азарт должен быть, а мы какие-то немножко зажаты. Попали в турбулентность. Тяжелый год для нас. Мы всегда шли вверх. Вышли во Вторую лигу - выиграли, вышли в Первую лигу - пятое место, снова пятое место, затем вышли в Премьер-лигу, два года подряд выходили в еврокубки. Но у каждой команды наступают такие времена, которые нужно пережить. Сейчас наступает тот экзамен, когда мы вместе должны это прожить. Такая ситуация больше показывает, кто на что способен, кто рядом с тобой, и с кем ты в одной лодке", - сказал Костышин.

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В статье: Руслан Костышин ФК Александрия Колос (Ковалевка)
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Источник:
ФК Колос

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