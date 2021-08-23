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Голкипер Колоса близок к переходу в польский клуб - СМИ

Премьер-лига
(1 голосов)

Стороны находятся на завершающей стадии переговоров

Голкипер Колоса близок к переходу в польский клуб - СМИ

Фото: ФК Колос

Новина українською

Голкипер "Колоса" Евгений Волынец близок к переходу в чемпионат Польши.

Как сообщает журналист ТК Футбол Игорь Бурбас, клуб из Ковалевки находится на завершающий стадии переговоров касательно продажи Волынца в "Ракув".

27-летний вратарь пропустил матч с "Александрией" (0:1) из-за травмы плеча, а на неделе будет готовиться к отъезду в Польшу.

Волынец выступает за "Колос" с 2017 года. В составе ковалевцев голкипер провел суммарно 63 матча во всех турнирах, пропустив 72 гола и 23 матча отыграв "на ноль".

Ранее Евгений защищал цвета "Гелиоса" и "Динамо-2".

Отметим, что "Ракув" занимает 11-е место турнирной таблицы Экстракласы.

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В статье: Евгений Волынец Колос (Ковалевка) Ракув
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Комментарии (1)
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Next-R (Киев)
23.08.2021 в 09:21
неШановна редакція - скільки коштує доступ до акаунтів користувачів?
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0
dabo35
23.08.2021 в 09:01
Бетс2К. к о м ( Ввести в Гугле ) - Вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы (Бесплатные) у них просто супер и много разной информации.
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