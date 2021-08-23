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Голкипер Колоса близок к переходу в польский клуб - СМИ
Стороны находятся на завершающей стадии переговоров
Фото: ФК Колос
Голкипер "Колоса" Евгений Волынец близок к переходу в чемпионат Польши.
Как сообщает журналист ТК Футбол Игорь Бурбас, клуб из Ковалевки находится на завершающий стадии переговоров касательно продажи Волынца в "Ракув".
27-летний вратарь пропустил матч с "Александрией" (0:1) из-за травмы плеча, а на неделе будет готовиться к отъезду в Польшу.
Волынец выступает за "Колос" с 2017 года. В составе ковалевцев голкипер провел суммарно 63 матча во всех турнирах, пропустив 72 гола и 23 матча отыграв "на ноль".
Ранее Евгений защищал цвета "Гелиоса" и "Динамо-2".
Отметим, что "Ракув" занимает 11-е место турнирной таблицы Экстракласы.
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