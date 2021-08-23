Голкипер Колоса близок к переходу в польский клуб - СМИ

Голкипер "Колоса" Евгений Волынец близок к переходу в чемпионат Польши.

Как сообщает журналист ТК Футбол Игорь Бурбас, клуб из Ковалевки находится на завершающий стадии переговоров касательно продажи Волынца в "Ракув".

27-летний вратарь пропустил матч с "Александрией" (0:1) из-за травмы плеча, а на неделе будет готовиться к отъезду в Польшу.

Волынец выступает за "Колос" с 2017 года. В составе ковалевцев голкипер провел суммарно 63 матча во всех турнирах, пропустив 72 гола и 23 матча отыграв "на ноль".

Ранее Евгений защищал цвета "Гелиоса" и "Динамо-2".

Отметим, что "Ракув" занимает 11-е место турнирной таблицы Экстракласы.