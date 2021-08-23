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Львов - Ингулец 1:2. Видео голов и обзор матча
Смотреть видео обзор матча Львов - Ингулец, чемпионат Украины, 23 августа 2021
фото - УПЛ
Вашему вниманию видео обзор матча Львов - Ингулец, которые закрывали программу пятого тура чемпионата Украины. Хозяева забили первыми - отличился Максим Грисьо, но после перерыва гости сумели забить два быстрых мяча и в итоге сохранили свое преимущество. Ингулец благодаря этой победе поднялся на 13-ю строчку в турнирной таблице.
Украинская Премьер-лига. Пятый тур
23 августа. Львов. "Арена Львов"
"Львов" - "Ингулец" 1:2
Голы: Грисьо 14 - Козак 53, 54 Ситало 54
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