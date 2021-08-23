Львов - Ингулец 1:2. Видео голов и обзор матча

Вашему вниманию видео обзор матча Львов - Ингулец, которые закрывали программу пятого тура чемпионата Украины. Хозяева забили первыми - отличился Максим Грисьо, но после перерыва гости сумели забить два быстрых мяча и в итоге сохранили свое преимущество. Ингулец благодаря этой победе поднялся на 13-ю строчку в турнирной таблице.

Украинская Премьер-лига. Пятый тур

23 августа. Львов. "Арена Львов"

"Львов" - "Ингулец" 1:2

Голы: Грисьо 14 - Козак 53, 54 Ситало 54