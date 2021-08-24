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Луческу готов отпустить Гусева в сборную при одном условии
Это произойдет, если работа Гусева в национальной сборной будет по совместительству.
fcdynamo.kiev.ua
Киевское "Динамо" пока не получало официальное предложение в клуб от нового главного тренера сборной Украины Александра Петракова с просьбой отпустить помощника Мирчи Луческу Олега Гусева для работы в тренерском штабе главной команды страны.
Сообщается, что главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу уже в курсе предложения для Гусева, однако полностью отпускать одного из своих помощников в преддверии старта команды в Лиге чемпионов он категорично не согласен. Румынский специалист готов пойти на встречу УАФ только в том случае, если работа Гусева в национальной сборной будет не на полноценной основе, а по совместительству.
Напомним, что в таком амплуа в молодежной сборной Хорватии работает другой помощник Луческу – Огнен Вукоевич.
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