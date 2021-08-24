Луческу готов отпустить Гусева в сборную при одном условии

Киевское "Динамо" пока не получало официальное предложение в клуб от нового главного тренера сборной Украины Александра Петракова с просьбой отпустить помощника Мирчи Луческу Олега Гусева для работы в тренерском штабе главной команды страны.

Сообщается, что главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу уже в курсе предложения для Гусева, однако полностью отпускать одного из своих помощников в преддверии старта команды в Лиге чемпионов он категорично не согласен. Румынский специалист готов пойти на встречу УАФ только в том случае, если работа Гусева в национальной сборной будет не на полноценной основе, а по совместительству.

Напомним, что в таком амплуа в молодежной сборной Хорватии работает другой помощник Луческу – Огнен Вукоевич.