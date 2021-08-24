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Луческу готов отпустить Гусева в сборную при одном условии

Премьер-лига
Обновлено
(2 голосов)

Это произойдет, если работа Гусева в национальной сборной будет по совместительству.

Луческу готов отпустить Гусева в сборную при одном условии

fcdynamo.kiev.ua

Новина українською

Киевское "Динамо" пока не получало официальное предложение в клуб от нового главного тренера сборной Украины Александра Петракова с просьбой отпустить помощника Мирчи Луческу Олега Гусева для работы в тренерском штабе главной команды страны.

Сообщается, что главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу уже в курсе предложения для Гусева, однако полностью отпускать одного из своих помощников в преддверии старта команды в Лиге чемпионов он категорично не согласен. Румынский специалист готов пойти на встречу УАФ только в том случае, если работа Гусева в национальной сборной будет не на полноценной основе, а по совместительству.

Напомним, что в таком амплуа в молодежной сборной Хорватии работает другой помощник Луческу – Огнен Вукоевич.

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В статье: Олег Гусев Динамо (Киев)
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Источник:
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Комментарии (5)
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
24.08.2021 в 21:59
Держи его при себе! Нах он там нужен????
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+1
-7
Golfik25 (Киев)
24.08.2021 в 22:09
Тебя лучше взять, ты лучший во вселенной тренер.
Ответить
+2
-1
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
24.08.2021 в 22:11
Да! Так и есть! Я крут! Я самый лучший! Вы все просто муравьи, перед моим превосходством!
0
-4
Gerd Muller (Житомир)
24.08.2021 в 22:23
А може ти Наполеон Бонапарт?
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+1
-1
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
24.08.2021 в 22:35
А может ты - га..но?! Верняк! Ты - гав.но!
0
-1


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