Селюк: Если бы Каргбо был здоров, его переход состоялся бы в летнее межсезонье

Нападающий " Динамо " Ибрагим Каргбо, который вернулся из аренды в "Олимпике" и сейчас восстанавливается после травмы, вскоре может покинуть столичный клуб. Об этом рассказал агент футболиста Дмитрий Селюк.

"Через 7-10 дней Каргбо начнет бегать, набирать форму. Думаю, через 1,5-2 месяца он будет в строю. Что касается его ситуации, то у него есть предложение о переходе в другой зарубежный клуб, есть команда, которая в нем заинтересована. Если бы Ибрагим был сейчас полностью здоров, думаю, этот переход состоялся в летнее межсезонье. Однако спешить сейчас мы не имеем права. Каргбо должен сначала восстановиться, набрать форму, а потом будет видно. Трансферы любят тишину, поэтому пока что надо подождать полного выздоровления футболиста, который в прошлом сезоне получил серьезную травму", - сказал Селюк.

Напомним, что Ибрагим Каргбо перешел в "Динамо" в январе 2020 года. Прошлый сезон форвард провел в аренде в "Олимпике", за который забил три гола в 21 матче.