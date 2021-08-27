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Претендент на звание Гол тура. ВИДЕО, как форвард Александрии идеально закрутил в девятку

Премьер-лига
(1 голосов)

Пострадал Черноморец

Претендент на звание Гол тура. ВИДЕО, как форвард Александрии идеально закрутил в девятку

фото - ФК Олександрія

Новина українською

Одесский "Черноморец" дважды выходила вперед в матче шестого тура с "Александрией", но подопечные Юрия Гуры смогли уйти от поражения. В обоих случаях, когда гости сравнивали, мяч влетал в девятку. Но если после удара Третьякова на траекторию существенно повлиял рикошет, то Устименко сделал все самостоятельно. Денис, который вышел на замену за 20 минут до того, пробил с угла штрафной в дальний угол, перед этим обыграв защитника. Бесспорно, этот гол будет одним из главных претендентов в голосовании среди читателей UA-Футбол на звание лучшего в туре.

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В статье: ФК Александрия лучшие голы Денис Устименко
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