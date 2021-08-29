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Луческу: Не использовал Родригеша в двух последних матчах, чтобы играли те, кто хочет быть в нашей команде
А Сидклей умолял отпустить
Фото: UA-Футбол/Автор - Олександр Приходько
Главный тренер киевского "Динамо" прокомментировал переход Сидклея в ПАОК, а также возможный трансфер Жерсона Родригеша в Серию А:
"- Сидклей умолял отпустить его, чуть не плакал. Говорил, что хочет уехать в ПАОК и хочет играть. Его понять можно: ему 27 лет, а Миколенко на его позиции играет хорошо. Он хотел перейти в ПАОК чтобы играть. Пожелал ему удачи.
- Какова дальнейшая судьба Родригеша?
- На него выходил итальянский клуб. Он хочет играть в чемпионате Италии. А как оно будет, я пока не знаю. Не использовал Родригеша в двух последних матчах, чтобы играли те, кто хочет быть в нашей команде", - сказал Луческу.
Напомним, что недавно люксембуржцем интересовался новичок чемпионата Италии "Салернитана". Отметим, что Родригеш в последний раз выходил в стартовом составе еще в третьем туре УПЛ 8 августа в матче против "Зари".
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