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Луческу: Не использовал Родригеша в двух последних матчах, чтобы играли те, кто хочет быть в нашей команде

Премьер-лига
(2 голосов)

А Сидклей умолял отпустить

Луческу: Не использовал Родригеша в двух последних матчах, чтобы играли те, кто хочет быть в нашей команде

Фото: UA-Футбол/Автор - Олександр Приходько

Новина українською

Главный тренер киевского "Динамо" прокомментировал переход Сидклея в ПАОК, а также возможный трансфер Жерсона Родригеша в Серию А:

"- Сидклей умолял отпустить его, чуть не плакал. Говорил, что хочет уехать в ПАОК и хочет играть. Его понять можно: ему 27 лет, а Миколенко на его позиции играет хорошо. Он хотел перейти в ПАОК чтобы играть. Пожелал ему удачи.

- Какова дальнейшая судьба Родригеша?

- На него выходил итальянский клуб. Он хочет играть в чемпионате Италии. А как оно будет, я пока не знаю. Не использовал Родригеша в двух последних матчах, чтобы играли те, кто хочет быть в нашей команде", - сказал Луческу.

Напомним, что недавно люксембуржцем интересовался новичок чемпионата Италии "Салернитана". Отметим, что Родригеш в последний раз выходил в стартовом составе еще в третьем туре УПЛ 8 августа в матче против "Зари".

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В статье: Мирча Луческу Динамо (Киев) Жерсон Родригес
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Источник:
1927.kiev

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Комментарии (4)
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Krivbass6 (Кривой Рог)
29.08.2021 в 09:48
Дед прав. Пускай теренеруется за воротами.
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ascent (Луксор)
29.08.2021 в 09:46
Стоило ожидать, это не первая истерика Жерсона...
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Spokoyno (Київ)
29.08.2021 в 09:41
Ось чому така ціна на Родрігеса... Амбіції не підтверджені майстерністю!
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can (Торонто, Львов)
29.08.2021 в 09:31
Непонятно. Играть в Лиге Чемпионов или в невнятном клубе Италии. Или Родригеш мозгами поехал, или что-то недоговаривают
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