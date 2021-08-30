Де Дзерби не пришел на флеш-интервью после ничьей с Минаем - известна причина

Представители "Шахтера" не смогли принять участие в послематчевом флеш-интервью с "Минаем" (1:1) из-за необходимости улететь из Ужгорода. Об этом сообщает директор каналов "Футбол 1/2/3" Александр Денисов.

"Ужгородский аэропорт работает таким образом, что закрывается в 20.00. Матч закончился около 19.00, а уже в 19.35 команда должна была быть в самолете, чтобы улететь в Киев из-за отсутствия света в аэропорту.

Вот почему не было представителей клуба на послематчевом флеш-интервью", – объяснил Денисов.