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Де Дзерби не пришел на флеш-интервью после ничьей с Минаем - известна причина

Премьер-лига
(2 голосов)

Представители донецкого клуба очень спешили на самолет

Де Дзерби не пришел на флеш-интервью после ничьей с Минаем - известна причина

Фото: ФК Шахтер Донецк

Новина українською

Представители "Шахтера" не смогли принять участие в послематчевом флеш-интервью с "Минаем" (1:1) из-за необходимости улететь из Ужгорода. Об этом сообщает директор каналов "Футбол 1/2/3" Александр Денисов.

"Ужгородский аэропорт работает таким образом, что закрывается в 20.00. Матч закончился около 19.00, а уже в 19.35 команда должна была быть в самолете, чтобы улететь в Киев из-за отсутствия света в аэропорту.

Вот почему не было представителей клуба на послематчевом флеш-интервью", – объяснил Денисов.

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В статье: Шахтер (Донецк) Роберто Де Дзерби ФК Минай
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Источник:
ТК Футбол 1/2/3

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Комментарии (10)
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Рівнянин (Рівне)
30.08.2021 в 10:57
А що там було коментувати?Бездарну гру обох команд і таке ж суддівство?
Ответить
0
0
Соколов (Никополь)
30.08.2021 в 10:58
Судейство как раз нормальное
Ответить
+1
0
янковский ян (Запорожье)
30.08.2021 в 10:47
Есть такая проблема в Ужгороде. Но это больше связано с тем что при взлете и посадке самолёты входят в воздушное пространство Словакии и есть ограничения по времени
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0
0
Гаринча (Киев)
30.08.2021 в 10:59
Самолет против ветра взлетает)) ечсть инфа о направлении ветра?)
Ответить
0
0
Соколов (Никополь)
30.08.2021 в 10:37
С вас нужно состричь штраф по полной по самым максимальным тарифам, так как ваш ахметов душит тарифами на электроэнергию
Ответить
+2
0
Соколов (Никополь)
30.08.2021 в 10:31
Другие платили штрафы посмотрим какие правила для этих. Оштрафовать по полной
Ответить
+2
-1
Golfik25 (Киев)
30.08.2021 в 10:30
Уверен, если бы победили. То всей командой пришли на пресуху. Просто шахетр не умеет достойно терять очки.
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+6
-1
emart57 (Киев)
30.08.2021 в 10:46
И самолёт бы прикатили
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+2
0
avatar
Сэло юзовка (Santa Cruz de Teneri)
30.08.2021 в 10:30
Ахметка штраф заплатит?
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+3
-1
Wboliwalnyk1 (Луцьк)
30.08.2021 в 10:20
Хорошу відмазку придумали.
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+6
-2


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