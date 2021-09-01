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Форвард Зари: Ждал своего шанса, находясь на лавке запасных

Премьер-лига
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Рэймонд Овусу отметился забитым мячом

Форвард Зари: Ждал своего шанса, находясь на лавке запасных

Фото: ФК Заря Луганск

Новина українською

Форвард луганской "Зари" Рэймонд Овусу, результативный удар которого в матче 6-го тура УПЛ с "Ворсклой" (1:0) принёс победу, сказал несколько слов о прошедшей игре.

- Очень непростая встреча получилась с "Ворсклой". Обе команды играли достойно, создавали моменты, прессинговали, шли вперёд. Рад, что мы победили. Это самое главное. Вся команда старалась. Все мы молодцы.

- Насколько быстро удалось войти в игру и помнишь ли ты голевую комбинацию?

- Да, хорошо помню удар Шахаба и передачу Аллахъяра. Рад, что оказался в нужном месте в нужное время. А войти в игру нужно всегда максимально быстро. Я ждал своего шанса, находясь на лавке запасных и рад, что удалось его реализовать.

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- Мы знаем, что ты усердно работаешь на тренировках для регулярного попадания в основу.

- Вся команда работает на все сто процентов. Не только я. Что касается именно меня, то да, я выкладываюсь на каждой тренировке. Дополнительно занимаюсь и в тренажёрном зале. И каждый раз, когда я выхожу на футбольное поле, то верю, что забью гол", - сказал Овусу.

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В статье: Ворскла (Полтава) Заря (Луганск) Рэймонд Овусу
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Источник:
ФК Заря

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