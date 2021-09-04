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Днепр-1 и Александрия сыграли вничью в товарищеском матче

Премьер-лига
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Голы забивали на 88-й и 91-й минутах

Днепр-1 и Александрия сыграли вничью в товарищеском матче

СК "Днепр-1" / Автор неизвестен

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"Днепр-1" и "Александрия" в перерыве на матчи сборных провели контрольный поединок. Подопечные Игоря Йовичевича и Юрия Гури расписали ничью, команды обменялись голами в самой концовке встречи.

"Днепр-1" – "Александрией" – 1:1

Голы: 1:0 – 88 Билл, 1:1 – 91 Стецков

"Днепр-1": Юрчук (Паст, 46, Кожокару, 67), Лучкевич (Чалый, 66), Сваток, Логинов (Адамюк, 46), Дубинчак (Монте, 46), Игнатенко, Ди Франко, Билл (Руденко, 89), Гуцуляк (Лебедев, 89), Когут (Свистун, 89), Русин (Кивинда, 89)

"Александрия": 1-й тайм: Билык, Мирошниченко, Бухал, Мельник, Цуриков, Дрышлюк, Демченко, Гринь, Мустафаев, Третьяков, Одарюк

2-й тайм: Горох (Ермаков, 66), Бухал (Захидный, 66), Фомба, Стецков, Сацевич, Ситников, Копына, Кирюханцев, Кожушко, Калюжный, Спинелли

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В статье: ФК Александрия СК Днепр-1
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