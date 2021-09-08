"Прошли в положительном ключе" - Де Дзерби оценил свои первые 100 дней в Шахтере

Главный тренер " Шахтера " Роберто Де Дзерби оценил свои первые 100 дней работы во главе команды.

"На этом этапе мне работать комфортно. Я доволен, как мы начали сезон. Конечно, совершенству нет предела. Всегда обращаю внимание на моменты, в которых что-то можно было бы улучшить. Согласен, что у команды уже есть свой стиль. Она достигла важных результатов.

Можно сказать, что мои первые 100 дней в "Шахтере" прошли в положительном ключе", – сказал Де Дзерби.