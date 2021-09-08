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"Прошли в положительном ключе" - Де Дзерби оценил свои первые 100 дней в Шахтере

Премьер-лига
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Тренер уже 100 дней руководит командой

"Прошли в положительном ключе" - Де Дзерби оценил свои первые 100 дней в Шахтере

Фото: Milanreports / Автор: неизвестен

Новина українською

Главный тренер "Шахтера" Роберто Де Дзерби оценил свои первые 100 дней работы во главе команды.

"На этом этапе мне работать комфортно. Я доволен, как мы начали сезон. Конечно, совершенству нет предела. Всегда обращаю внимание на моменты, в которых что-то можно было бы улучшить. Согласен, что у команды уже есть свой стиль. Она достигла важных результатов.

Можно сказать, что мои первые 100 дней в "Шахтере" прошли в положительном ключе", – сказал Де Дзерби.

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В статье: Шахтер (Донецк) Роберто Де Дзерби
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