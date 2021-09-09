Поединок 8-го тура УПЛ Мариуполь – Шахтер перенесен в Ковалевку

Поединок 8-го тура УПЛ "Мариуполь" – "Шахтер", который назначен на 18 сентября, перенесен из Мариуполя в Ковалевку на стадион "Колоса".

Азовский клуб мотивирует перенос тем, что в период с 15-го по 20-е сентября 2021 года на стадионе имени В.С.Бойко будут проводиться неотложные аварийно-восстановительные и пуско-наладочные работы на подстанции, которая питает стадион.

Клуб обратился в УПЛ и получил согласие на "обмен" матчей, то есть игру 8-го тура провести на поле "горняков", а поединок второго круга (23-й тур) уже сыграть в Мариуполе.

Дирекция Премьер-лиги удовлетворила просьбу азовцев.

Напомним, что провести матч на НСК "Олимпийским" не представляется возможным из-за того, что в этот же день "Динамо" принимает "Александрию".

Также отметим, что 15 сентября "Шахтер" проведет свой первый матч в групповом раунде ЛЧ – на выезде против "Шерифа".