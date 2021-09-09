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Поединок 8-го тура УПЛ Мариуполь – Шахтер перенесен в Ковалевку
А матч второго круга состоится в Мариуполе
fcmariupol.com
Поединок 8-го тура
Азовский клуб мотивирует перенос тем, что в период с 15-го по 20-е сентября 2021 года на стадионе имени В.С.Бойко будут проводиться неотложные аварийно-восстановительные и пуско-наладочные работы на подстанции, которая питает стадион.
Клуб обратился в УПЛ и получил согласие на "обмен" матчей, то есть игру 8-го тура провести на поле "горняков", а поединок второго круга (23-й тур) уже сыграть в Мариуполе.
Дирекция Премьер-лиги удовлетворила просьбу азовцев.
Напомним, что провести матч на НСК "Олимпийским" не представляется возможным из-за того, что в этот же день "Динамо" принимает "Александрию".
Также отметим, что 15 сентября "Шахтер" проведет свой первый матч в групповом раунде ЛЧ – на выезде против "Шерифа".
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