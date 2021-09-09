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Поединок 8-го тура УПЛ Мариуполь – Шахтер перенесен в Ковалевку

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

А матч второго круга состоится в Мариуполе

Поединок 8-го тура УПЛ Мариуполь – Шахтер перенесен в Ковалевку

fcmariupol.com

Новина українською

Поединок 8-го тура УПЛ "Мариуполь" – "Шахтер", который назначен на 18 сентября, перенесен из Мариуполя в Ковалевку на стадион "Колоса".

Азовский клуб мотивирует перенос тем, что в период с 15-го по 20-е сентября 2021 года на стадионе имени В.С.Бойко будут проводиться неотложные аварийно-восстановительные и пуско-наладочные работы на подстанции, которая питает стадион.

Клуб обратился в УПЛ и получил согласие на "обмен" матчей, то есть игру 8-го тура провести на поле "горняков", а поединок второго круга (23-й тур) уже сыграть в Мариуполе.

Дирекция Премьер-лиги удовлетворила просьбу азовцев.

Напомним, что провести матч на НСК "Олимпийским" не представляется возможным из-за того, что в этот же день "Динамо" принимает "Александрию".

Также отметим, что 15 сентября "Шахтер" проведет свой первый матч в групповом раунде ЛЧ – на выезде против "Шерифа".

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В статье: ФК Мариуполь Шахтер (Донецк)
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Источник:
ФК Мариуполь

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Комментарии (4)
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DesnaUA (Чернигов)
09.09.2021 в 20:03
Кроты глянули в календарь)А тут после шерифа ещё в Марик ехать!Да ну нах,пусть они сюда едут поближе,забыли кто пайку даёт?
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0
-1
Former
09.09.2021 в 20:08
Mind your busines!
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0
0
avatar
Динамо-машина (Киев)
09.09.2021 в 19:56
Кроты как всегда пи да ра сы.
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+2
0
Соколов (Никополь)
09.09.2021 в 19:40
Все как кротам удобно... за....ли
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+2
-1


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