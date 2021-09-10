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Металлист 1925 подписал воспитанника Динамо
Илья Зубков подписал контракт с харьковским клубом
metalist1925.com
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Условия и сроки соглашения клуб не сообщает.
В "Металлисте 1925" Зубков будет выступать под 19-м номером.
Илья Зубков родился в Киеве, воспитывался в академии "Динамо".
На профессиональном уровне играл за "Динамо-2", чешские клубы "Бешеноа", "Селье и Белло", "Богемианс Б" и австрийский "Капфенберг".
Последним клубом был "Альянс" из Липовой Долины, за который в прошлом сезоне провел 26 матчей - 3 забитых мяча.
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