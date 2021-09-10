Металлист 1925 подписал воспитанника Динамо

" Металлист 1925 " подписал контракт с 23-летним украинским форвардом Ильей Зубковым.

Условия и сроки соглашения клуб не сообщает.

В "Металлисте 1925" Зубков будет выступать под 19-м номером.

Илья Зубков родился в Киеве, воспитывался в академии "Динамо".

На профессиональном уровне играл за "Динамо-2", чешские клубы "Бешеноа", "Селье и Белло", "Богемианс Б" и австрийский "Капфенберг".

Последним клубом был "Альянс" из Липовой Долины, за который в прошлом сезоне провел 26 матчей - 3 забитых мяча.