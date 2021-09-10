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Металлист 1925 подписал воспитанника Динамо

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

Илья Зубков подписал контракт с харьковским клубом

Металлист 1925 подписал воспитанника Динамо

metalist1925.com

Новина українською

"Металлист 1925" подписал контракт с 23-летним украинским форвардом Ильей Зубковым.

Условия и сроки соглашения клуб не сообщает.

В "Металлисте 1925" Зубков будет выступать под 19-м номером.

Илья Зубков родился в Киеве, воспитывался в академии "Динамо".

На профессиональном уровне играл за "Динамо-2", чешские клубы "Бешеноа", "Селье и Белло", "Богемианс Б" и австрийский "Капфенберг".

Последним клубом был "Альянс" из Липовой Долины, за который в прошлом сезоне провел 26 матчей - 3 забитых мяча.

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В статье: Илья Зубков Металлист 1925 (Харьков)
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Комментарии (2)
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
10.09.2021 в 20:11
Перед игрой ))))
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
10.09.2021 в 20:18
Ах, да! Перед этим писали, что сильно готовятся и никого не боятся!
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