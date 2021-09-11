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Найти интригу в судейских решениях. Металлист 1925 - Динамо 0:2

Премьер-лига
Обновлено
(6 голосов)

Без особых хлопот Киев увозит из Харькова три очка

Найти интригу в судейских решениях. Металлист 1925 - Динамо 0:2

Фото: ФК Динамо / Автор неизвестен

UA-Футбол
Новина українською

Инсайды про ротацию состава в "Динамо" накануне Лиги чемпионов может себе делать каждый источник. Просто потому что это выходит из логики вещей: у Киева впереди Лига чемпионов, а "Металлист 1925", хоть соперник и неприятный, но в целом вполне проходимый. Проблемы себе могли создать только сами "динамовцы" - да, это банальность, но описывает всю суть.

Много разговоров в последнее время было о стратегии и тактике команды Валерия Кривенцова. Но, думаю, тут ответ также банален: правильная тактика та, которая приносит результат. Играть против чемпиона и вице-чемпиона первым номером смысла вообще никакого: сами не забьют, ещё и напропускают на уровне "Колоса".

Киев сразу взял контроль над ситуацией в свои руки. Быстрого гола "Металлист 1925" избежал, но выглядел в обороне сумбурно. Чувствовалось: если чемпион ещё чуть-чуть поддавит, то момент найдёт и реализует. Хотя и без давления получалось создавать: но если Шкурину забить не удалось (Сидоренко чудом парировал коленом), то Кендзёра забил. Томаш с линии вратарской, замыкая угловой, пробил в перекладину и сам же добил.

Самое интересное началось после гола. Бригада арбитров начала активно искать нарушение при взятии ворот и поводов его отменить. Его, похоже, нашли в офсайде у Сироты, который вроде бы как мешал голкиперу переместиться в другой угол и взять удар. Нюанс в том, что защитник двигался от вратаря, поэтому каким образом он мог стать преградой, неясно. Ну да ладно.

Пропущенно-отменённый гол даже немного приободрил хозяев немного поатаковать, а Ременюк на дальней штанге, замыкая подачу Савина, даже пробил в перекладину. Однако это была разовая акция от харьковчан, больше приходилось думать об обороне.

До конца первого тайма футбол ещё шёл более-менее равный, а сразу после перерыва все вопросы снял Цыганков: де Пена слева набросил на линию штрафной, Шкурин грудью продлил на Виктора, вингер киевлян одним касанием принял, а вторым пробил под левую стойку.

После паузы в пять минут чемпион забил второй гол. Снова постарался левый фланг, откуда пошла передача в штрафную на Гармаша, Денис избежал офсайда, опередил голкипера и протолкнул снаряд в сетку. Судьям снова нужно было время, чтобы разобраться в этом моменте и найти где-то фол. То ли в офсайде у де Пены или Гармаша, то ли в нападении на вратаре. В итоге, так ничего и не нашли, а только зря потратили пять минут жизни. Их затем пришлось компенсировать к основному времени, прибавим к этому замены, поэтому команды в сумме первого и второго тайма переиграли одиннадцать минут. Целая отдельная жизнь.

Описывать остальную часть матча нет особого смысла. "Динамо" контролировал ход событий и иногда даже позволял хозяевам поатаковать. Критиковать андердога за такую игру не хочется: он сделал всё, что мог. Чемпион же решил не унижать харьковчан так, как это было с "Колосом". Хотя предпосылки к этому были.

Харьков. ОСК "Металлист"
Главный арбитр: Максим Козыряцкий (Запорожье)
Ассистенты: Александр Корнийко (Миргород), Александр Беркут (Симферополь)
Металлист 1925 - Динамо 0:2
Голы: Виктор Цыганков 47, Денис Гармаш 57
Металлист 1925: Денис Сидоренко, Евгений Ткачук, Виталий Ермаков, Андрей Ременюк (Юрий Батюшин 83), Сергей Ченбай, Михаил Шершень, Артем Габелок, Олег Голодюк (Фабио Алешандре Фрейтас де Алмейда 73), Марлисон (Илья Зубков 73), Антон Савин (Евгений Протасов 73), Дмитрий Крыськив
Динамо: Денис Бойко, Сергей Сидорчук, Карлос Де Пена (Беньямин Вербич 68), Виктор Цыганков (Александр Караваев 77), Виталий Миколенко, Богдан Леднев (Денис Гармаш 46), Александр Андриевский (Владимир Шепелев 68), Илья Забарный, Александр Сирота, Илья Шкурин (Владислав Супряга 77), Томаш Кендзёра
Предупреждения: Сергей Ченбай 17, Марлисон 32 - Илья Забарный 45+1, Владислав Супряга 79

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В статье: Динамо (Киев) Металлист 1925 (Харьков)
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Комментарии (44)
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вежливый* (Буда)
11.09.2021 в 20:29
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0
0
bombard (Харьков)
11.09.2021 в 20:18
Динамо выиграло у народного Металлиста, посмотрим, как оно в следующем чемпе выиграет у Металлиста олигархического.
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0
-2
avatar
dynamo kiev #1 (Charlotte )
11.09.2021 в 20:22
Ещё легче.
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+1
0
Джан Мурадов (Придеснянськ)
11.09.2021 в 20:04
Судді думали пісобити чмохтарю, але не змогли
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+3
-2
Djon (Киев)
11.09.2021 в 20:01
у перерві суддям занесли дупу водія трамваю, в яку судді розрядилися
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+4
-2
avatar
Водитель трамвая (Бухарест)
11.09.2021 в 20:03
Как всегда, кто о чем, а любитель уззкава мира - о задницах...
Ответить
+1
-6
Djon (Киев)
11.09.2021 в 20:21
так бачу, що злодію у трамваї його "вузький мир" судді у перерві значно розтягнули
0
-1
vlotko (Броди)
11.09.2021 в 20:00
Так, металісти,, як з ПЛ так і з першої ліги тягнуть за вуха, аж противно дивитися на все це.
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+3
-2
bombard (Харьков)
11.09.2021 в 20:12
Не свисти, а то денег не будет.
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0
0
avatar
Водитель трамвая (Бухарест)
11.09.2021 в 19:55
В перерыве судьям занесли, и результат не заставил себя ждать.
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+1
-10
avatar
ua-football-2021 (Київ)
11.09.2021 в 19:57
Ответить
+3
-3
avatar
Водитель трамвая (Бухарест)
11.09.2021 в 20:01
Игроки Динамо поэтому понадобилось чтобы после матча не , но ничего, они будут до первых игр в Европе.
0
-7
avatar
ua-football-2021 (Київ)
11.09.2021 в 20:08
Піди рот помий, нікчемо.
+1
-1
avatar
Водитель трамвая (Бухарест)
11.09.2021 в 20:32
Дупамо,я не санитар, чтобы мыть тебе рот!
0
0
Djon (Киев)
11.09.2021 в 20:02
у перерві суддям занесли дупу водія трамваю, в яку судді розрядилися
Ответить
+5
-1
avatar
Водитель трамвая (Бухарест)
11.09.2021 в 20:03
Как всегда, кто о чем, а любитель уззкава мира - о задницах...
+1
-6
Fishing 555 (Rivne)
11.09.2021 в 19:45
Суді як завжди олухи
Ответить
0
-10
Fishing 555 (Rivne)
11.09.2021 в 19:44
Тьфу знову дізлайкови дурні з'явились
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+1
-8
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
11.09.2021 в 19:44
Чемпионы уверенно идут к очередному чемпионству, незамечая путающихся под ногами скулящих кротиков с хорьками. ))
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+8
-2
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Водитель трамвая (Бухарест)
11.09.2021 в 20:02
Игры в Европе покажут, настолько ли сильно Динамо, или же это молодец среди овец.
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+1
-6
avatar
dynamo kiev #1 (Charlotte )
11.09.2021 в 20:05
Следи за страданиями своих баранов, а Динамо как-то будет.
+5
-1
avatar
Водитель трамвая (Бухарест)
11.09.2021 в 20:30
Если бы дырявые не покупали себе чемпионства (о чем, кстати, их нынешний тренер неоднократно публично заявлял!), то мне было бы глубоко плевать на голубых и на способы их выигрышей.
0
0
Лекарь (село Дарница)
11.09.2021 в 19:38
Очень хороший результат, тем более, что весь первый тайм играли вдесятером. Ибо Леднев отсутствовал на поле, хз, где он был. Очень понравился Шкурин, очень старался Гармаш.
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+5
-1
vituynia (Черкассы)
11.09.2021 в 19:29
Дежурная победа без сверх усилий. Посмотрел статистику, полное преимущество киевлян во всех компонентах, владение мячом, ударах,угловых. В общем и комментировать особо нечего. Единственное, что хотелось бы отменить, полезная игра Шкурина, очень хорош в подыгрыше партнёрам,плюс верховые мячи выигрывает. А вот вышедший Супряга,запомнился только желтой карточкой.
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+5
-1
Golfik25 (Киев)
11.09.2021 в 19:27
Лёгкая победа. Харьков ничего не показал, кроме удара а перекладину. Ждём игру с Александрией и Бенфикой. Там уже будет по интересней и сложней. Шкурин хорошо играл, жаль, пока не везёт на голы. Супруга как обычно днище, кроме подката и жёлтой ничего не показал.
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+4
-2
Fishing 555 (Rivne)
11.09.2021 в 19:26
О на кінець то метал виграв
Ответить
+1
-6
avatar
dynamo kiev #1 (Charlotte )
11.09.2021 в 19:40
Ответить
+4
-1
avatar
uа-football-2021 (Київ)
11.09.2021 в 19:25
Особисто я бачу руку Суркіса. Мабуть залякав Ярославського, щоб той йому матч злив. Якась ганьба(
Ответить
+1
-11
avatar
ua-football-2021 (Київ)
11.09.2021 в 19:30
Півнику, яке відношення має Ярославський до цього Металіста?
Ответить
+5
0
vituynia (Черкассы)
11.09.2021 в 19:30
Эээ...А Ярославский то здесь при чём?
Ответить
+5
0
avatar
ua-football-2021 (Київ)
11.09.2021 в 19:31
Це якась потворна гидота з редакції пише з мого ніка.
+4
0
avatar
Водитель трамвая (Бухарест)
11.09.2021 в 20:04
Дупамо, у тебя очередной приступ шизофрении?
0
-5
avatar
ua-football-2021 (Київ)
11.09.2021 в 20:09
Ти загубило свою дупу, вадітель х-в?
+2
0
avatar
ua-football-2021 (Київ)
11.09.2021 в 19:18
Блідий перший тайм. Правильно скасований 1 гол ВАРом, як і правильно зарахований другий гол. З перемогою! Шкурін дуже добре
Ответить
+4
0
ukatan (Харьковская обл.)
11.09.2021 в 19:17
В каждом следующем матчем 1925 все больше напоминает ФК "Харьков". Дежавю какое-то!
Ответить
+3
0
Djon (Киев)
11.09.2021 в 19:12
Киян з перемогою!
Ответить
+4
-1
pilips111 (Чернигов)
11.09.2021 в 19:07
Гол с офсайда, Цыганков - дно.
Ответить
+2
-12
Wertu098 (бамбас )
11.09.2021 в 19:08
обтекай))))))
Ответить
+10
-1
Djon (Киев)
11.09.2021 в 19:11
дно - це десна з черніговна
Ответить
+7
-2
аалекс ( Крым)
11.09.2021 в 19:05
Динамо с заслуженной победой. Ждём центральный матч тура.
Ответить
+6
-3
Wertu098 (бамбас )
11.09.2021 в 19:05
Гегемон берет дежурные три очка)
Ответить
+5
-5
avatar
Ардалион (Барселона)
11.09.2021 в 19:25
Гегемон местного болотца.
Ответить
+1
-9
avatar
Spokoyno (Київ)
11.09.2021 в 19:04
Дійсно завдячуючи суддівським рішенням та слабкою реалізацією гостей своїх моментів господарі уникли погрому! Не той Металіст, що міг би проекзаменувати Динамо перед ЛЧ
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+5
-3
avatar
walcom (Киев)
11.09.2021 в 19:04
на классе
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+7
-2


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