Найти интригу в судейских решениях. Металлист 1925 - Динамо 0:2

Инсайды про ротацию состава в "Динамо" накануне Лиги чемпионов может себе делать каждый источник. Просто потому что это выходит из логики вещей: у Киева впереди Лига чемпионов, а "Металлист 1925", хоть соперник и неприятный, но в целом вполне проходимый. Проблемы себе могли создать только сами "динамовцы" - да, это банальность, но описывает всю суть.

Много разговоров в последнее время было о стратегии и тактике команды Валерия Кривенцова. Но, думаю, тут ответ также банален: правильная тактика та, которая приносит результат. Играть против чемпиона и вице-чемпиона первым номером смысла вообще никакого: сами не забьют, ещё и напропускают на уровне "Колоса".

Киев сразу взял контроль над ситуацией в свои руки. Быстрого гола "Металлист 1925" избежал, но выглядел в обороне сумбурно. Чувствовалось: если чемпион ещё чуть-чуть поддавит, то момент найдёт и реализует. Хотя и без давления получалось создавать: но если Шкурину забить не удалось (Сидоренко чудом парировал коленом), то Кендзёра забил. Томаш с линии вратарской, замыкая угловой, пробил в перекладину и сам же добил.

Самое интересное началось после гола. Бригада арбитров начала активно искать нарушение при взятии ворот и поводов его отменить. Его, похоже, нашли в офсайде у Сироты, который вроде бы как мешал голкиперу переместиться в другой угол и взять удар. Нюанс в том, что защитник двигался от вратаря, поэтому каким образом он мог стать преградой, неясно. Ну да ладно.

Пропущенно-отменённый гол даже немного приободрил хозяев немного поатаковать, а Ременюк на дальней штанге, замыкая подачу Савина, даже пробил в перекладину. Однако это была разовая акция от харьковчан, больше приходилось думать об обороне.

До конца первого тайма футбол ещё шёл более-менее равный, а сразу после перерыва все вопросы снял Цыганков: де Пена слева набросил на линию штрафной, Шкурин грудью продлил на Виктора, вингер киевлян одним касанием принял, а вторым пробил под левую стойку.

После паузы в пять минут чемпион забил второй гол. Снова постарался левый фланг, откуда пошла передача в штрафную на Гармаша, Денис избежал офсайда, опередил голкипера и протолкнул снаряд в сетку. Судьям снова нужно было время, чтобы разобраться в этом моменте и найти где-то фол. То ли в офсайде у де Пены или Гармаша, то ли в нападении на вратаре. В итоге, так ничего и не нашли, а только зря потратили пять минут жизни. Их затем пришлось компенсировать к основному времени, прибавим к этому замены, поэтому команды в сумме первого и второго тайма переиграли одиннадцать минут. Целая отдельная жизнь.

Описывать остальную часть матча нет особого смысла. "Динамо" контролировал ход событий и иногда даже позволял хозяевам поатаковать. Критиковать андердога за такую игру не хочется: он сделал всё, что мог. Чемпион же решил не унижать харьковчан так, как это было с "Колосом". Хотя предпосылки к этому были.

Харьков. ОСК "Металлист"

Главный арбитр: Максим Козыряцкий (Запорожье)

Ассистенты: Александр Корнийко (Миргород), Александр Беркут (Симферополь)

Металлист 1925 - Динамо 0:2

Голы: Виктор Цыганков 47, Денис Гармаш 57

Металлист 1925: Денис Сидоренко, Евгений Ткачук, Виталий Ермаков, Андрей Ременюк (Юрий Батюшин 83), Сергей Ченбай, Михаил Шершень, Артем Габелок, Олег Голодюк (Фабио Алешандре Фрейтас де Алмейда 73), Марлисон (Илья Зубков 73), Антон Савин (Евгений Протасов 73), Дмитрий Крыськив

Динамо: Денис Бойко, Сергей Сидорчук, Карлос Де Пена (Беньямин Вербич 68), Виктор Цыганков (Александр Караваев 77), Виталий Миколенко, Богдан Леднев (Денис Гармаш 46), Александр Андриевский (Владимир Шепелев 68), Илья Забарный, Александр Сирота, Илья Шкурин (Владислав Супряга 77), Томаш Кендзёра

Предупреждения: Сергей Ченбай 17, Марлисон 32 - Илья Забарный 45+1, Владислав Супряга 79