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Шахтер - Днепр-1 2:0. Погоня за лидером продолжается

Премьер-лига
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(6 голосов)

"Горняки" побеждают в центральном матче тура

Шахтер - Днепр-1 2:0. Погоня за лидером продолжается

Фото: Александр Приходько

Георгий Грошев Автор UA-Футбол
Новина українською

Покажи мне VIP-гостей на трибунах и я назову тебе статус матча. Примерно так можно было сказать об игре седьмого тура УПЛ, в которой донецкий "Шахтер" принимал на своем поле "Днепр-1". Известных лиц, на которых фокусировались режиссеры, хватало. Здесь был и Александр Петраков, который не так давно добродушно согласился отпустить некоторых игроков "горняков" из сборной в клуб, пожертвовав матчем с Чехией. Был на трибунах главной арены страны и Игорь Коломойский, для которого днепровский футбол никогда не был чужим. Говорить, какую команду он сегодня поддерживал, не стоит, правда ведь?

Шахтер - Днепр-1 2:0. Погоня за лидером продолжается - изображение 1

В стартовых составах каждого из коллективов хватало сюрпризов. Роберто де Дзерби, к примеру, не решился выпускать некоторых сборников, оставив в запасе Соломона и Траоре. Их места заняли Фернандо и Педриньо, причем именно последнего алленаторе поставил "девяткой", а Фернандо закрывал позицию левого вингера. Решение получилось интересным и принесло свои плоды. Именно с левого фланга пришел гол хозяев, который стал логичной кульминацией доминирования "горняков" в первые 20 минут матча. Однако об этом позже.

Йовичевич также приберег в рукаве несколько козырей. К примеру, правым вингером вышел Лучкевич, из-за которого в запасе остался молодой Назаренко. Александр, во-первых, немало сил оставил в молодежной сборной, а во-вторых, вряд ли бы возвращался в оборону с таким же усердием как Валерий. Но главная неожиданность - появление с первых минут Артема Довбика. Долго нас убеждали, что он будет не готов, но он в строю и стал автором самого опасного момента своей команды. Однако об этом позже.

"Шахтер" классно провел первые 20 минут. Соперник редко покидал свою половину поля, держа оборону из-за постоянного натиска хозяев. Моментов было не сказать, что много, но о двух стоит упомянуть отдельно. В первом из них неплохо целил в дальний угол Тете, во втором в штангу после прострела/удара попал Исмаили. По этим двум моментам нельзя сказать, что "горняки" точно наиграли на забитый, однако точному удару Фернандо удивляться не стоило. Матвиенко в центре поля выиграл воздух, после этого скинул на бразильца, тот воспользовался ошибкой Когута, сместился под правую и пробил в дальний - 1:0. Вряд ли кипер днепрян мог что-то сделать в этом эпизоде.

Шахтер - Днепр-1 2:0. Погоня за лидером продолжается - изображение 2

Практически сразу после забитого гола, "Шахтер" остановился, позволив днепрянам выровнять игру на поле. Те приняли этот подарок, создав момент после углового - навес от Когут, удар Довбика в окружении двоих. Мяч летел в дальний угол, но попал в штангу. В оставшееся время до перерыва "Днепр-1" смотрелся целостнее и интереснее, в то время, как команда де Дзерби не планировала включать максимальные скорости. Или даже средние. Начало второго тайма напомнило конец предыдущего. Действия хозяев протекали неспешно, команда Йовичевича была больше нацелена на ворота соперника. Наиболее опасным моментом у ворот Пятова стал удар Когута после прострела Довбика, но опытный кипер вовремя сократил дистанцию удара, выручив свою команду в непростой момент.

"Шахтер" проснулся после серии замен, когда на поле одновременно вышли Корниенко, Соломон и Траоре. Последний занял привычное место в нападении, в то время как Педриньо вернулся на правый фланг. И почти сразу создал момент для Лассины, идеально выкатив тому под удар - выше. Далее на позиции был уже Соломон, который стрелял после паса Конопли - здесь аплодисменты летят в сторону Кожукару. Надежная игра кипера днепрян. Гости устали, в то время как коллектив де Дзерби переломил ход встречи, после чего забил во второй раз. За две минуты до конца основного времени Патрик хорошо отпасовал на Траоре, тот развернулся и пробил с линии штрафной - 2:0. У "Днепра-1" отыграться шанса не было.

Шахтер - Днепр-1 2:0. Погоня за лидером продолжается - изображение 3

В целом, к победе сегодняшних хозяев вопросов быть не должно. Да, "горняки" не сыграли идеально на протяжении всех 90-та минут, но очень недурно начали игру, после чего вчистую забрали концовку матча. Претензии к "Днепру-1"? Их также быть не может. Команда провела хороший матч, но для победы, или даже для ничьи, этого было мало. "Горняки" же продолжают погоню за "Динамо", отставание от которых составляют три очка, параллельно с этим готовясь к старту группового этап ЛЧ. Будет непросто.

Киев. НСК "Олимпийский"
Главный арбитр: Андрей Коваленко (Полтава)
Ассистенты: Семен Шлончак (Черкассы), Дмитрий Запороженко (Запорожская область)
Шахтер - СК Днепр-1 2:0
Гол: Фернандо дос Сантос Педро 15, Лассина Траоре 87
Шахтер: Андрей Пятов, Витао, Тарас Степаненко (Маркос Антонио 80), Майкон де Андраде, Тете (Манор Соломон 62), Алан Патрик, Николай Матвиенко, Ефим Конопля, Исмаили (Виктор Корниенко 62), Педриньо (Марлос 85), Фернандо дос Сантос Педро (Лассина Траоре 62)
СК Днепр-1: Валентин Кожокару, Владимир Адамюк, Владислав Дубинчак, Артем Довбик, Игорь Когут, Алексей Гуцуляк, Сергей Логинов, Франциско Ди Франко (Марио Чуже 72), Валерий Лучкевич (Александр Назаренко 69), Невен Джурасек, Александр Сваток
Предупреждения: Майкон де Андраде 29 - Александр Сваток 30

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В статье: Шахтер (Донецк) СК Днепр-1
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Комментарии (33)
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Геродот (Винница)
11.09.2021 в 22:22
Шахтер с победой. Ожидал тяжелой игры, такой она и оказалась. Все таки играли команды, занимавшие вторые и третьи места. Что до игры Шахтера, то она была весьма неоднозначна. Первые минут 15-20 играли отлично, на высоких скоростях, Фернандо забил отличный гол. А потом началась, как по мне, тягомотина - мелкий пас, много потерь мяча, провалы в обороне. И лишь последние 15 минут опять забегали с выходом трех игроков основы. Траоре молодец - шестой гол за Шахтер забил. Не знаю как кого, а меня раздражает новая манера игры Шахтера при переходе игры из обороны в атаку - вратарь или кто-то из защитников, собрав несколько игроков соперника возле своей штрафной, чуть-ли не минуту стоит на месте, высматривая кому дать пас. А уже все перекрыто. При этом малейшая неточность - и уже опасность у своих ворот. Это что - и есть новая игра Де Дзерби? К тому же он что, до сих пор не может определиться с основой?. Сегодня вышли сразу семь новых игроков по сравнению с Минаем. Ладно - Додо и Марлон не вышли вынужденно. А остальные пять? Потому и не клеились игровые связи. Конопля на правом фланге был сам по себе, Тете тоже. К тому же Конопле надо при пасах в штрафную хотя бы голову подымать, а то все удары и пасы в соперника. Педриньо тоже пока не впечатляет, наверное ему еще нужно время на адаптацию. Защита Шахтера сейчас всех болел раздражает - проходной двор. Особенно Витао. С таким уровнем игры и нашего пацана можно найти. Игроки Днепра-1 в штрафной не раз хозяйничали, да фарта не было. Команда Йовичевича понравилась, виден потенциал, думаю они еще многим попортят крови в УПЛ. Согласен с теми болелами, кто с беспокойством ожидает игр Шахтера в ЛЧ, игра Шахтера пока далека от совершенства.
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0
0
LEVgcUqs (Чернігів)
11.09.2021 в 22:20
Ну виграв якийсь шахтьор, чи то Бразилія, чи Італія, забивали, якісь траоре, фурнадьо, іще бігало стадо бразильських....., для чого вони в Україні і які вони "шахтьори" ? Що тільки чорні? чиї вони шахтьори ? Кому вони потрібні в Україні? Грають Витао,Маркос Антонио, Майкон де Андраде, Тете (Манор Соломон 62), Алан Патрик, Исмаили, Педриньо (Марлос 85), Фернандо дос Сантос Педро (Лассина Траоре 62) ! Уболівайте українці, якщо розбираєтеся в таких шахтьорах., бо грає шахтьор український.
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0
0
Матч Футболович
11.09.2021 в 21:46
Витао - днище донное, противно смотреть. Каждая вторая передача вперёд - обрезка. Приём - как у забора. Ни скорости, ни физических данных, ни читает игру... Что в нём такого, что этот загорелый иностранный юниор заслуживает что бы его наигрывали в Шахтёре?! Для кого?!? Для чего!? Ну ладно люди легионеры делающие игру Траоре, Педриньо, Исмаили, Марлос, Соломон и т.п.... но это несчастное, с какого перепугу((( поищите наших молодых по ЧУ, по юниорам того же возраста - в три-пятьдесят раза платить меньше можно, результат будет тот же... только это наш, и хотя бы для сборной сгодится про запас. А это нулёвое никакое по блату из матча в матч лажа за лажей и оно всё равно в составе... тьфу...
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+3
0
Иванисеня (Ивано Франковск)
11.09.2021 в 21:40
Шахтар, с перемогою!Але проблеми ще не вирішені в команді.Якась рвана гра,нестабільна,немає ще основи.Кожен матч нові гравці.Не зрозуміло,або фізично команда не готова,або це ідіотські настанови тренера так грати.Якось боязно за команду перед ЛЧ.Але будемо дивитися,ліміт довіри до Де Дзербі ще є.Можливо,я помиляюся,і команда на правильному шляху і на все потрібен час
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+4
-3
Hanter44 (Baburka)
11.09.2021 в 21:36
Молодцы Днепряне! Хороший,интересный футбол
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+4
-2
avatar
scorpius (Ck)
11.09.2021 в 21:32
Матч понравился. Шахтер не всегда хорошо и уверенно, но в этом заслуга команды Йовичевича. Перед ЛЧ хороший ритм.
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+7
-1
Матч Футболович
11.09.2021 в 21:53
Х.з. не могу согласиться. Понравился только результат. Игра так себе. В ЛЧ подобное (с Интером, Реалом точно) врядли прокатит. Гол забили шальной, из-за штрафной, не в стиле ШД. Вся возня вокруг ворот на 99% без голевой опасности. Защита опять могла легко глотнуть, повезло что попали в Пятова. А сравняй Днепр (1:1), поставь автобус - и Шахтер бы убивался до последней секунды с невнятными перспективами. Такие матчи нужно выигрывать с меньшей затратой энергии, тем более с чемпионскими амбициями. На весь Чемпионат сил может не хватить. И это не первый соперник в ЧУ с которым лёгкой игры не получилось.
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+5
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
11.09.2021 в 21:58
всё верно!
+3
0
аалекс ( Крым)
11.09.2021 в 21:30
Классная игра обеих команд. Не могу сказать, что Днепр наиграл на ничью, но бились как могли, молодцы. Шахтер с заслуженной победой. Наконец-то горняки играли на хороших скоростях. Мне кажется Днепр главный претендент на бронзу в этом сезоне.
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+7
-4
avatar
Ардалион (Барселона)
11.09.2021 в 21:30
І така собі тиша тихесенька на гілці... І жодної мухи київської... Поки що...
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+9
-5
Alex-696 (Немирів)
11.09.2021 в 21:56
На відміну від вадітєлєй трамваєв і тупих мікропташок, київські вболівальники адекватні. Поглянь на гілку Динамо. Почитай, що вони там пишуть.
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+2
-3
TIRAN (Донецк (Украина!))
11.09.2021 в 21:29
подарите йовичевичу бейсболку по размеру!
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+3
-4
аалекс ( Крым)
11.09.2021 в 21:31
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+4
-2
avatar
tolina-ystas (Краматорск)
11.09.2021 в 21:29
Результат есть а игра отсутствует.Ожидания какого то чуда после прошлогоднего развала е оправдываются.Реально команда продолжает играть очень не стабильно.При мало мальски серьезном прессинге возникают просто не преодолимые проблемы.Каждая игра не взирая на уровень противника становится валидольной. Интересно сколько ещё времени нужно что бы просто появилась игра.
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+6
-5
TIRAN (Донецк (Украина!))
11.09.2021 в 21:32
когда уберут патрика-тормоза, маркоса антонио, которого никто из соперников не замечает, когда тренер будет ставить игроков на свои позиции, а не экспериментировать в важных играх
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+1
-3
аалекс ( Крым)
11.09.2021 в 21:34
Я бы еще Марлона добавил в этот список.
+1
-1
TIRAN (Донецк (Украина!))
11.09.2021 в 21:34
не, если марлон будет исполнять сугубо свои функции, а не скакать над мячом в центре поля, то пусть играет
+3
-2
avatar
tolina-ystas (Краматорск)
11.09.2021 в 21:37
Ну Патрик далеко не самый слабый.Тете просто деградирует недопустимо быстрым темпом.Сегодня было очевидно,что Степаненко играет явно не в полную силу.Защита в целом далека от совершенства.Марлон тоже откровенно разочаровывает.
+3
0
schabay (Краснодон)
11.09.2021 в 21:40
И чё не тренеруем условное ФК Крематорий? - знаний уйма - сов школа - семилетка -этого мало?
0
-4
TIRAN (Донецк (Украина!))
11.09.2021 в 21:40
технически он не слаб, но его заторможенность в развитии атак, постоянные обрезки делают его гирей! игрок на его позиции должен мгновенно оценивать ситуацию и обострять, а не крутиться с мячом на месте, давая время сопернику выстроить защитные редуты
+4
0
Dimka26 (Чернигов)
11.09.2021 в 21:53
TIRAN (Донецк (Украина!)), Алан Патрик - это легенда Шахтера. а легенд нужно уважать.
0
-1
TIRAN (Донецк (Украина!))
11.09.2021 в 21:56
Dimka26 (Чернигов), )))
0
0
Матч Футболович
11.09.2021 в 21:58
По Патрику я был того же мнения лет так 4-5 назад. Но справедливости ради стОит сказать он прибавил немного. Не сказал бы что он самый печальный. Просто на его позиции нет лучшего диспетчера, каким был Тайсон или Маузалем в лучшие годы. Шахтёру нужно кого-то креативного на эту позицию добирать. Думалось что это Педриньо (очень не плохой), но он игрок фланга. Стёпа - разрушитель. Поэтому Патрик играет. остальные слабее его.
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+1
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
11.09.2021 в 22:04
прибавить НЕМНОГО - НЕДОСТАТОЧНО для того, чтобы команда забивала больше и меньше голов получала в свои ворота, а также меньше жк и кк за срыв контратак соперника после его обрезок
0
0
Матч Футболович
11.09.2021 в 22:11
Предложи, кто сыграет там лучше на данный момент?! По нашей перепуганной защите, там хоть сборную Мира в центре полузащиты ставь - всё равно будут привозы. Защита - хронически, самая слабое звено в команде. Которое УЖЕ похоронило пару титулов на легке. Причем кого-то выделить в лучшую сторону не могу, что Матвиенко, что Кривцов, про Витао вообще молчу.
0
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
11.09.2021 в 22:17
из имеющихся вряд ли кто-то сможет, но для этого и есть трансферный рынок. либо просто ставить ему задачу разгонять атаки не только короткими пасами, а закидывать мяч на фланги (которые, как правило, свободны). вот и сегодня были такие моменты, когда пас шёл в стиле зины: "ближнему, но надёжно"!))
0
0
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Viktor Ivanjvich
11.09.2021 в 21:28
игра неплохая была- БЕНЯ на трибуне-это или радует или настораживает() вспомнили Рамоса)- днепртипа1 неплохая команда-маловато уверенности особенно былов первом тайме, тренер очень и очень амбициозный.
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0
0
Матч Футболович
11.09.2021 в 22:07
БЕНЯ на трибунах - это сильно. Никак второй сезон "слуга народа" для ограниченного л@хтората снимать будут) теперь вместо велосипеда, бронированный самокат, 4000 евро учителям, собакой за газ, миллиард деревьев, ну хоть поржем и тому подобную галиматью которую 73% инфантильных с лопаты жрёт и от удовольствия повизгивает))
Ответить
+2
-1
Dimka26 (Чернигов)
11.09.2021 в 21:26
А че там Колома сидел на трибунах? Днепр-1 типо же не его
Ответить
+6
-1
schabay (Краснодон)
11.09.2021 в 21:27
Типа... не при делах, пиар это всё...
Ответить
0
0
Григорий Листопадов
11.09.2021 в 21:36
То не Коломойский,то Ахметов загримировался под него.
Ответить
+2
-1
Эдмон Дантес (Хмельницкий )
11.09.2021 в 21:25
Хороший матч! Побольше бы таких! Шахтёр с победой!
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+6
-4
TIRAN (Донецк (Украина!))
11.09.2021 в 21:25
с победой!
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+8
-4


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