Шахтер - Днепр-1 2:0. Погоня за лидером продолжается

Покажи мне VIP-гостей на трибунах и я назову тебе статус матча. Примерно так можно было сказать об игре седьмого тура УПЛ, в которой донецкий "Шахтер" принимал на своем поле "Днепр-1". Известных лиц, на которых фокусировались режиссеры, хватало. Здесь был и Александр Петраков, который не так давно добродушно согласился отпустить некоторых игроков "горняков" из сборной в клуб, пожертвовав матчем с Чехией. Был на трибунах главной арены страны и Игорь Коломойский, для которого днепровский футбол никогда не был чужим. Говорить, какую команду он сегодня поддерживал, не стоит, правда ведь?

В стартовых составах каждого из коллективов хватало сюрпризов. Роберто де Дзерби, к примеру, не решился выпускать некоторых сборников, оставив в запасе Соломона и Траоре. Их места заняли Фернандо и Педриньо, причем именно последнего алленаторе поставил "девяткой", а Фернандо закрывал позицию левого вингера. Решение получилось интересным и принесло свои плоды. Именно с левого фланга пришел гол хозяев, который стал логичной кульминацией доминирования "горняков" в первые 20 минут матча. Однако об этом позже.

Йовичевич также приберег в рукаве несколько козырей. К примеру, правым вингером вышел Лучкевич, из-за которого в запасе остался молодой Назаренко. Александр, во-первых, немало сил оставил в молодежной сборной, а во-вторых, вряд ли бы возвращался в оборону с таким же усердием как Валерий. Но главная неожиданность - появление с первых минут Артема Довбика. Долго нас убеждали, что он будет не готов, но он в строю и стал автором самого опасного момента своей команды. Однако об этом позже.

"Шахтер" классно провел первые 20 минут. Соперник редко покидал свою половину поля, держа оборону из-за постоянного натиска хозяев. Моментов было не сказать, что много, но о двух стоит упомянуть отдельно. В первом из них неплохо целил в дальний угол Тете, во втором в штангу после прострела/удара попал Исмаили. По этим двум моментам нельзя сказать, что "горняки" точно наиграли на забитый, однако точному удару Фернандо удивляться не стоило. Матвиенко в центре поля выиграл воздух, после этого скинул на бразильца, тот воспользовался ошибкой Когута, сместился под правую и пробил в дальний - 1:0. Вряд ли кипер днепрян мог что-то сделать в этом эпизоде.

Практически сразу после забитого гола, "Шахтер" остановился, позволив днепрянам выровнять игру на поле. Те приняли этот подарок, создав момент после углового - навес от Когут, удар Довбика в окружении двоих. Мяч летел в дальний угол, но попал в штангу. В оставшееся время до перерыва "Днепр-1" смотрелся целостнее и интереснее, в то время, как команда де Дзерби не планировала включать максимальные скорости. Или даже средние. Начало второго тайма напомнило конец предыдущего. Действия хозяев протекали неспешно, команда Йовичевича была больше нацелена на ворота соперника. Наиболее опасным моментом у ворот Пятова стал удар Когута после прострела Довбика, но опытный кипер вовремя сократил дистанцию удара, выручив свою команду в непростой момент.

"Шахтер" проснулся после серии замен, когда на поле одновременно вышли Корниенко, Соломон и Траоре. Последний занял привычное место в нападении, в то время как Педриньо вернулся на правый фланг. И почти сразу создал момент для Лассины, идеально выкатив тому под удар - выше. Далее на позиции был уже Соломон, который стрелял после паса Конопли - здесь аплодисменты летят в сторону Кожукару. Надежная игра кипера днепрян. Гости устали, в то время как коллектив де Дзерби переломил ход встречи, после чего забил во второй раз. За две минуты до конца основного времени Патрик хорошо отпасовал на Траоре, тот развернулся и пробил с линии штрафной - 2:0. У "Днепра-1" отыграться шанса не было.

В целом, к победе сегодняшних хозяев вопросов быть не должно. Да, "горняки" не сыграли идеально на протяжении всех 90-та минут, но очень недурно начали игру, после чего вчистую забрали концовку матча. Претензии к "Днепру-1"? Их также быть не может. Команда провела хороший матч, но для победы, или даже для ничьи, этого было мало. "Горняки" же продолжают погоню за "Динамо", отставание от которых составляют три очка, параллельно с этим готовясь к старту группового этап ЛЧ. Будет непросто.

Киев. НСК "Олимпийский"

Главный арбитр: Андрей Коваленко (Полтава)

Ассистенты: Семен Шлончак (Черкассы), Дмитрий Запороженко (Запорожская область)

Шахтер - СК Днепр-1 2:0

Гол: Фернандо дос Сантос Педро 15, Лассина Траоре 87

Шахтер: Андрей Пятов, Витао, Тарас Степаненко (Маркос Антонио 80), Майкон де Андраде, Тете (Манор Соломон 62), Алан Патрик, Николай Матвиенко, Ефим Конопля, Исмаили (Виктор Корниенко 62), Педриньо (Марлос 85), Фернандо дос Сантос Педро (Лассина Траоре 62)

СК Днепр-1: Валентин Кожокару, Владимир Адамюк, Владислав Дубинчак, Артем Довбик, Игорь Когут, Алексей Гуцуляк, Сергей Логинов, Франциско Ди Франко (Марио Чуже 72), Валерий Лучкевич (Александр Назаренко 69), Невен Джурасек, Александр Сваток

Предупреждения: Майкон де Андраде 29 - Александр Сваток 30