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Минай - Черноморец 2:2. Хитрость Кобина нивелирована характером моряков
фото - ФК Минай
Украинская Премьер-лига. 7-й тур
12 сентября. Ужгород. Стадион «Авангард»
"Минай" - "Ужгород" 2:2
Голы: Байдала 42, Вишневский 53 - Ванат 57, Авагимян 64
"Минай": Кучер - Кныш (Гончар 31), Векляк, Лиховидько, Синегуб, - Петрусенко, Месхи (Кобак 66) - Байдал (Багайоко 90), Хахлев, Коваленко (Горин 46) - Вишневский (Селезнев 66)
Тренер: Василий Кобин
"Черноморец": Кучерек - Путря (Скорко 88), Кадири (Тлумак 60), Дубко, Вантух - Цитаишвили, Кравченко, Михайленко, Авагимян (Вачиберадзе 88) - Ванат (Бугай 78), Исаенко (Брагару 60)
Тренер: Юрий Мороз
Арбитр Алексей Деревинский (Хмельницкий)
Предупреждения: Селезнев 90 + 1 - Вантух 41
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