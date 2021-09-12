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Минай - Черноморец 2:2. Хитрость Кобина нивелирована характером моряков

Премьер-лига
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(1 голосов)
Минай - Черноморец 2:2. Хитрость Кобина нивелирована характером моряков

фото - ФК Минай

Новина українською

Украинская Премьер-лига. 7-й тур
12 сентября. Ужгород. Стадион «Авангард»
"Минай" - "Ужгород" 2:2
Голы: Байдала 42, Вишневский 53 - Ванат 57, Авагимян 64
"Минай": Кучер - Кныш (Гончар 31), Векляк, Лиховидько, Синегуб, - Петрусенко, Месхи (Кобак 66) - Байдал (Багайоко 90), Хахлев, Коваленко (Горин 46) - Вишневский (Селезнев 66)
Тренер: Василий Кобин
"Черноморец": Кучерек - Путря (Скорко 88), Кадири (Тлумак 60), Дубко, Вантух - Цитаишвили, Кравченко, Михайленко, Авагимян (Вачиберадзе 88) - Ванат (Бугай 78), Исаенко (Брагару 60)
Тренер: Юрий Мороз
Арбитр Алексей Деревинский (Хмельницкий)
Предупреждения: Селезнев 90 + 1 - Вантух 41

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В статье: Черноморец (Одесса) ФК Минай
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Комментарии (5)
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Скажений Заєць (Вінниця)
12.09.2021 в 16:12
А пенальти не дают
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alex.belogubko (одесса)
12.09.2021 в 16:08
ЧО реализация опять хромает --защита слабая -Кучерук ни какой -Кадири ставте в нападение а на тренеровках отрабатывайте удары на точность--играли не плохо поздно выпустили Бугая --почему не играет Паламарчук -Сухоручко что с Мартыненко
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аалекс ( Крым)
12.09.2021 в 16:07
Неплохой матч получился, хотя мастерство игроков оставляет желать лучшего. По моему пеналь на Селезневе в конце все таки был.
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androma (Вересневе)
12.09.2021 в 16:07
Опять Кобин не угадал. Похоже чтобы забить Селе надо играть весь матч.
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аалекс ( Крым)
12.09.2021 в 16:08
Не потянет.
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