Минай - Черноморец 2:2. Хитрость Кобина нивелирована характером моряков

ЧО реализация опять хромает --защита слабая -Кучерук ни какой -Кадири ставте в нападение а на тренеровках отрабатывайте удары на точность--играли не плохо поздно выпустили Бугая --почему не играет Паламарчук -Сухоручко что с Мартыненко