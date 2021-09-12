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Гол в ворота Ворсклы стал дебютным для Волошина в УПЛ

Премьер-лига
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Арендованный у "Динамо" хавбек открыл счет забитым мячам

Гол в ворота Ворсклы стал дебютным для Волошина в УПЛ

Новина українською

В рамках 7-го тура чемпионата Украины черниговская "Десна" на выезде сыграла в результативную ничью с полтавской "Ворсклой".

Первый гол "бело-синих" в этом поединке записал на свой счет полузащитник Викентий Волошин - арендованный у киевского "Динамо" хавбек прорвался по правому флангу и поразил ворота команды Юрия Максимова.

Этот забитый мяч стал для 20-летнего игрока дебютным в рамках УПЛ.

Видео гола

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В статье: Ворскла (Полтава) Десна (Чернигов) Викентий Волошин
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