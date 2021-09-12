Премьер-лига
Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Гол в ворота Ворсклы стал дебютным для Волошина в УПЛ
Арендованный у "Динамо" хавбек открыл счет забитым мячам
В рамках 7-го тура чемпионата Украины черниговская "Десна" на выезде сыграла в результативную ничью с полтавской "Ворсклой".
Первый гол "бело-синих" в этом поединке записал на свой счет полузащитник Викентий Волошин - арендованный у киевского "Динамо" хавбек прорвался по правому флангу и поразил ворота команды Юрия Максимова.
Этот забитый мяч стал для 20-летнего игрока дебютным в рамках УПЛ.
Видео гола
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Колос - Мариуполь 1:3. Потерянные без Костышина
- Президент Ла Лиги: Месси мог остаться в Барселоне. Это не было экономичиское решение
- Полесье подписало бывшего игрока Днепра, Зари, Олимпика и Черноморца
- Вингер Шахтера не сыграет с Шерифом из-за религиозного праздника
- Украинская подруга Жерсона Родригеса полностью оголилась и взорвала соцсети. ФОТО
- Красотка прославилась на весь интернет, выпив два бокала пива на теннисном матче. ВИДЕО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
загрузка...