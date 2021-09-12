Гол в ворота Ворсклы стал дебютным для Волошина в УПЛ

В рамках 7-го тура чемпионата Украины черниговская "Десна" на выезде сыграла в результативную ничью с полтавской "Ворсклой".

Первый гол "бело-синих" в этом поединке записал на свой счет полузащитник Викентий Волошин - арендованный у киевского "Динамо" хавбек прорвался по правому флангу и поразил ворота команды Юрия Максимова.

Этот забитый мяч стал для 20-летнего игрока дебютным в рамках УПЛ.

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