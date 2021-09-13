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Максимов: Ведя в счете 2:0 – Ворскла сдалась. Где-то не хватает мастерства

Премьер-лига
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Полтавчане расписали ничью с "Десной"

Максимов: Ведя в счете 2:0 – Ворскла сдалась. Где-то не хватает мастерства

Фото: ФК Ворскла

Новина українською

Главный тренер "Ворсклы" Юрий Максимов прокомментировал ничью в матче 7-го тура УПЛ против "Десны" (2:2).

- Какую задачу вы ставили перед командой до игры? И как вы считаете, справилась ли с ней команда?

- Если мы не выиграли – значит не справились. Другой задачи нет – выходить и выигрывать. Ведя в счете 2:0 – команда сдалась. Не хочу ничего сказать там. Надо доводить до победы, играя дома 2:0. С начала чемпионата такие моменты, везде выигрываем, а потом играем вничью. Это уже не первый раз, когда мы ведя в счете играем 2:2.

Где-то мастерства не хватает. Делаем ошибки те, которые не должны делать.

- Вы выпустили Вакулу, а потом поменяли, почему?

- Сразу не вошел в игру, сразу обрезал. Такой пас отдал, что могли пропустить гол. Не вошел футболист в игру. Дали другому шанс молодому.

- В дубле себя сейчас хорошо проявляют Конате, Амилькар. Есть у них какие-то перспективы?

- Амилькар с нами тренируется. Конате – пока не знаю. А Амилькар с нами тренируется, может возьмем на замену, будет играть.

- Как вы оцените игру новичка Рангеля?

- Первая игра... Сказать, что выпал – не сказал бы. Старался, какие-то моменты были. Думаю, что с каждой игрой будет прибавлять, – подытожил Максимов.

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В статье: Ворскла (Полтава) Юрий Максимов Десна (Чернигов)
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Источник:
ФК Ворскла

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