Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Максимов: Ведя в счете 2:0 – Ворскла сдалась. Где-то не хватает мастерства
Полтавчане расписали ничью с "Десной"
Фото: ФК Ворскла
Главный тренер "Ворсклы" Юрий Максимов прокомментировал ничью в матче 7-го тура УПЛ против "Десны" (2:2).
- Какую задачу вы ставили перед командой до игры? И как вы считаете, справилась ли с ней команда?
- Если мы не выиграли – значит не справились. Другой задачи нет – выходить и выигрывать. Ведя в счете 2:0 – команда сдалась. Не хочу ничего сказать там. Надо доводить до победы, играя дома 2:0. С начала чемпионата такие моменты, везде выигрываем, а потом играем вничью. Это уже не первый раз, когда мы ведя в счете играем 2:2.
Где-то мастерства не хватает. Делаем ошибки те, которые не должны делать.
- Вы выпустили Вакулу, а потом поменяли, почему?
- Сразу не вошел в игру, сразу обрезал. Такой пас отдал, что могли пропустить гол. Не вошел футболист в игру. Дали другому шанс молодому.
- В дубле себя сейчас хорошо проявляют Конате, Амилькар. Есть у них какие-то перспективы?
- Амилькар с нами тренируется. Конате – пока не знаю. А Амилькар с нами тренируется, может возьмем на замену, будет играть.
- Как вы оцените игру новичка Рангеля?
- Первая игра... Сказать, что выпал – не сказал бы. Старался, какие-то моменты были. Думаю, что с каждой игрой будет прибавлять, – подытожил Максимов.
Популярное сейчас
- Коломойский: Вероятность возвращения в украинский футбол пока нулевая
- Джокович в трех сетах проиграл финал US Open. Как это было
- Примера. Реал - Сельта 5:2. Вы забьете сколько сможете, а мы - сколько захотим
- Скрипник отклонил предложение возглавить сборную Украины
- Украинская подруга Жерсона Родригеса полностью оголилась и взорвала соцсети. ФОТО
- Звезда АПЛ расслабляется на роскошной яхте с сигаретой в компании ярких красоток. ФОТО