Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Бутко: То, что перестал попадать в состав - кажется, что это не от Каштру исходило, а от руководства Шахтера
Защитник рассказал о своем нынешнем положении дел
Правый защитник Богдан Бутко, который не так давно официально простился с "
"Я практически всю свою жизнь провел в этой команде, у меня много друзей, поэтому прощаться и грустно, и больно в какой-то мере. Мне пожелали удачи, но конкретно из руководства никаких напутствий не давали.
Я до конца так и не понял, если честно, почему при Фонсеке играл, а при Каштру перестал попадать в состав. Мне больше кажется, что это не от Каштру исходило, а от руководства клуба.
Сейчас я в Киеве с семьей. Тренируюсь индивидуально. Посещаю тренажерный зал, играю в теннисбол, с друзьями выхожу побегать. Можно сказать, даже больше не спортом занимаюсь, а другими делами.
Предложения были, но не то, что мне хотелось бы. В данный момент нахожусь в статусе свободного агента. Мне не хотелось бы вновь оказаться в такой команде, как "Эрзурумспор". Честно говоря, спустя месяц в "Эрзурумспоре" мне хотелось сбежать оттуда.
Сложилось впечатление, что я вернулся в прошлое лет на двадцать назад. Поля ужасные, условия тренировок отвратительные. За три месяца при мне поменялось три тренера. Совершенно неудивительно, что в итоге команда вылетела", - сказал Бутко.
Популярное сейчас
- Шесть случаев, когда украинцы приезжали в Великобританию и сносили местных боксеров
- Стал известен рейтинг Александра Зинченко в FIFA 22
- Динамо - Бенфика. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов на 14.09.2021
- Вингер Шахтера не сыграет с Шерифом из-за религиозного праздника
- Дочь экс-футболиста сборной Франции стала одной из самых красивых женщин мира. ФОТО
- Звезда АПЛ расслабляется на роскошной яхте с сигаретой в компании ярких красоток. ФОТО
Новости по теме
- 18:50 Украинские Бутко получил статус свободного агента, Валерий Бондаренко отправится в аренду в Александрию
- 19:54 Зарубежные Бутко: Часть сердца и души Фонсеки осталась с Шахтером. Это будут принципиальные матчи
- 19:44 Украинские Бутко: Были предложения из России, но по известным причинам я отказался