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Бутко: То, что перестал попадать в состав - кажется, что это не от Каштру исходило, а от руководства Шахтера

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

Защитник рассказал о своем нынешнем положении дел

Бутко: То, что перестал попадать в состав - кажется, что это не от Каштру исходило, а от руководства Шахтера

Новина українською

Правый защитник Богдан Бутко, который не так давно официально простился с "Шахтером", рассказал о своем расставании с донецким клубом.

"Я практически всю свою жизнь провел в этой команде, у меня много друзей, поэтому прощаться и грустно, и больно в какой-то мере. Мне пожелали удачи, но конкретно из руководства никаких напутствий не давали.

Я до конца так и не понял, если честно, почему при Фонсеке играл, а при Каштру перестал попадать в состав. Мне больше кажется, что это не от Каштру исходило, а от руководства клуба.

Сейчас я в Киеве с семьей. Тренируюсь индивидуально. Посещаю тренажерный зал, играю в теннисбол, с друзьями выхожу побегать. Можно сказать, даже больше не спортом занимаюсь, а другими делами.

Предложения были, но не то, что мне хотелось бы. В данный момент нахожусь в статусе свободного агента. Мне не хотелось бы вновь оказаться в такой команде, как "Эрзурумспор". Честно говоря, спустя месяц в "Эрзурумспоре" мне хотелось сбежать оттуда.

Сложилось впечатление, что я вернулся в прошлое лет на двадцать назад. Поля ужасные, условия тренировок отвратительные. За три месяца при мне поменялось три тренера. Совершенно неудивительно, что в итоге команда вылетела", - сказал Бутко.

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В статье: Богдан Бутко Шахтер (Донецк)
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Источник:
fanday

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Комментарии (8)
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Динамiт (Василькiв)
14.09.2021 в 20:46
Підтвердження, що кротівня - гнилий клуб, є те , що Бутка боготворили кожний матч, коли ми говорили, що він не тягне ! А коли начальство дало команду бидлу -- "фас" , от тут деякі аж кінчають, коли строчать !
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0
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Динамiт (Василькiв)
14.09.2021 в 20:41
Ще одне підтвердження, що кротовня - гнилий клуб !!!!
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0
0
xapyga (Запорожье)
14.09.2021 в 20:40
Бутко уровень Мариуполя причем не самый высокий даже там
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+1
0
Джан Мурадов (Придеснянськ)
14.09.2021 в 19:45
Так він і у Польщі майже не грав. Все когось та щось звинувачує.
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+4
-1
sauron (Киев)
14.09.2021 в 19:42
В голове каша, потому и стал никому не нужен.Всегда надо искать причины в себе!
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+5
-1
football_soccer (Украина)
14.09.2021 в 19:08
.... мужик, то, что ты вообще каким-то образом попал в команду играющую в еврокубках при своих навыках это уже сродни чуда и то, что ты успел за это время положить не один и не два ляма на счет - просто благодари судьбу за такой фарт. А он еще ноет, что его убрали, якобы ни за что.
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+6
0
ukatan (Харьковская обл.)
14.09.2021 в 19:48
Согласен на все 100№. Сидел на трибуне в Харькове, и спецально наблюдал это "тело" в матче ЛЧ с "Хоффенхаймом". И одна мысль сквозила: "пацан, как ты сюда попал!?!? Ведь не тяненешь вообше!!!"
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+4
-1
xapyga (Запорожье)
14.09.2021 в 20:39
все так думали всегда, но его почему-то ставили и ставили
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0


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