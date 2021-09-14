Бутко: То, что перестал попадать в состав - кажется, что это не от Каштру исходило, а от руководства Шахтера

Правый защитник Богдан Бутко, который не так давно официально простился с " Шахтером ", рассказал о своем расставании с донецким клубом.

"Я практически всю свою жизнь провел в этой команде, у меня много друзей, поэтому прощаться и грустно, и больно в какой-то мере. Мне пожелали удачи, но конкретно из руководства никаких напутствий не давали.

Я до конца так и не понял, если честно, почему при Фонсеке играл, а при Каштру перестал попадать в состав. Мне больше кажется, что это не от Каштру исходило, а от руководства клуба.

Сейчас я в Киеве с семьей. Тренируюсь индивидуально. Посещаю тренажерный зал, играю в теннисбол, с друзьями выхожу побегать. Можно сказать, даже больше не спортом занимаюсь, а другими делами.

Предложения были, но не то, что мне хотелось бы. В данный момент нахожусь в статусе свободного агента. Мне не хотелось бы вновь оказаться в такой команде, как "Эрзурумспор". Честно говоря, спустя месяц в "Эрзурумспоре" мне хотелось сбежать оттуда.

Сложилось впечатление, что я вернулся в прошлое лет на двадцать назад. Поля ужасные, условия тренировок отвратительные. За три месяца при мне поменялось три тренера. Совершенно неудивительно, что в итоге команда вылетела", - сказал Бутко.