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Бухал: Соскучился по игре, ведь из-за травм я не играл практически целый год
Защитник вернулся на поле после долгого перерыва
fco.com.ua
Защитник "
При этом футболист рассказал, чем вызван такой продолжительный перерыв в его выступлениях за "Александрию".
"К сожалению, меня в последнее время буквально преследовали травмы. Только возвращусь в строй, а тут – новая напасть. Именно из-за этого, если не считать выхода на замену в апреле в матче с "Десной", то я не играл практически целый год.
Думаю, что главный тренер "Александрии" Юрий Гура сильно удивил экспертов, доверив мне и Александру Мельнику место в стартовом составе в центре обороны в поединке 8 тура чемпионата УПЛ - с "Ингульцом". Для Саши – это был дебют в основе, а для меня - возвращение после продолжительного перерыва.
Говорят, что миссия нападающего - забивать голы, а защитника - сохранять свои владения неприкасаемыми. В дерби Кировоградщины мы с моими партнерами по обороне с этим важным заданием справились. Если откровенно, я долго ждал этого дня и благодарен Юрию Владимировичу за оказанное доверие. Я очень скучал по игре и это прекрасно, когда ты чувствуешь, что нужен команде.
Что дальше? Постараюсь доказывать Гуре, что на меня можно рассчитывать. Следующее испытание – в Киеве с "Динамо". Лишь бы травмы обходили стороной", - сказал Бухал.
Напомним, что после восьми туров "Александрия" занимает в чемпионате УПЛ третье место, набрав 14 очков.
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