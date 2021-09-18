Сикан: Мариуполь играет в пас, контроль мяча, прогрессирует с каждым матчем

Нападающий Шахтера Даниил Сикан поделился ожиданиями от матча 8-го тура УПЛ с Мариуполем.

"Только три дня перерыва после ЛЧ, нужно подготовится, подготовить тактику. Всегда тяжело нам даются матчи после Лиги чемпионов. Но думаю все будет хорошо, у нас есть кому подменить, если кто-то устал.

Мариуполь – хорошая команда, которая играет в пас, контроль мяча, и прогрессирует с каждым матчем.

Они омолодили состав, очень много молодых игроков, которые будут прогрессировать", - сказал Сикан.