  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Сикан: Мариуполь играет в пас, контроль мяча, прогрессирует с каждым матчем
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Сикан: Мариуполь играет в пас, контроль мяча, прогрессирует с каждым матчем

Премьер-лига
(1 голосов)

Уже сегодня Шахтер сыграет с Мариуполем

Сикан: Мариуполь играет в пас, контроль мяча, прогрессирует с каждым матчем

Новина українською

Нападающий Шахтера Даниил Сикан поделился ожиданиями от матча 8-го тура УПЛ с Мариуполем.

"Только три дня перерыва после ЛЧ, нужно подготовится, подготовить тактику. Всегда тяжело нам даются матчи после Лиги чемпионов. Но думаю все будет хорошо, у нас есть кому подменить, если кто-то устал.

Мариуполь – хорошая команда, которая играет в пас, контроль мяча, и прогрессирует с каждым матчем.

Они омолодили состав, очень много молодых игроков, которые будут прогрессировать", - сказал Сикан.

Напомним, что матч Мариуполь – Шахтер состоится в Ковалевке в субботу, 18 сентября, и начнется в 17:00.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: ФК Мариуполь Шахтер (Донецк) Даниил Сикан
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...