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Сикан: Мариуполь играет в пас, контроль мяча, прогрессирует с каждым матчем
Уже сегодня Шахтер сыграет с Мариуполем
Нападающий
"Только три дня перерыва после ЛЧ, нужно подготовится, подготовить тактику. Всегда тяжело нам даются матчи после Лиги чемпионов. Но думаю все будет хорошо, у нас есть кому подменить, если кто-то устал.
Мариуполь – хорошая команда, которая играет в пас, контроль мяча, и прогрессирует с каждым матчем.
Они омолодили состав, очень много молодых игроков, которые будут прогрессировать", - сказал Сикан.
Напомним, что матч Мариуполь – Шахтер состоится в Ковалевке в субботу, 18 сентября, и начнется в 17:00.
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