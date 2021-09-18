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Только двое игроков основного состава не вошли в заявку Шахтера на матч с Мариуполем

Премьер-лига
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(1 голосов)

Хотят сыграть сильнейшими?

Только двое игроков основного состава не вошли в заявку Шахтера на матч с Мариуполем

Фото: shakhtar.com / Автор: неизвестен

Новина українською

В рамках восьмого тура УПЛ "Мариуполь" примет "Шахтер" на стадионе "Колос" в Коваливке. "Горняки" объявили предварительную заявку на игру с приазовцами.

  • Вратари: Пятов, Шевченко, Пузанков.
  • Защитники: Конопля, Бондарь, Витао, Марлон, Матвиенко, Корниенко.
  • Полузащитники: Степаненко, Майкон, Маркос Антонио, Марлос, Тете, Бондаренко, Соломон, Мудрик, Алан Патрик, Судаков.
  • Нападающие: Траоре, Сикан.

Отметим, что в список не попали игроки, которые сейчас в лазарете: Коноплянка, Фернандо, Дентиньо и Кривцов. На финальном этапе восстановления находится Анатолий Трубин, однако он все еще не готов принять участие в официальной встрече. Додо пропустит матч из-за дисквалификации, а Педриньо и Исмаили не сыграют с приазовцами из-за решения тренера.

Стартовый свисток встречи "Мариуполь" - "Шахтер" запланирован на сегодня, 18 сентября, на 17:00.

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В статье: Шахтер (Донецк) Мариуполь Педриньо
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Комментарии (1)
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dabo67
18.09.2021 в 13:55
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