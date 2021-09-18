Только двое игроков основного состава не вошли в заявку Шахтера на матч с Мариуполем

В рамках восьмого тура УПЛ "Мариуполь" примет "Шахтер" на стадионе "Колос" в Коваливке. "Горняки" объявили предварительную заявку на игру с приазовцами.

Вратари: Пятов, Шевченко, Пузанков.

Защитники: Конопля, Бондарь, Витао, Марлон, Матвиенко, Корниенко.

Полузащитники: Степаненко, Майкон, Маркос Антонио, Марлос, Тете, Бондаренко, Соломон, Мудрик, Алан Патрик, Судаков.

Нападающие: Траоре, Сикан.

⚒ Заявка «Шахтаря» на сьогоднішній матч із «Маріуполем» у Ковалівці.



Гра Прем’єр-ліги #МаріупольШахтар почнеться о 17:00. #Shakhtar pic.twitter.com/Nv7eJxr29n — ФК «Шахтар» Донецьк (@FCShakhtar_ua) September 18, 2021

Отметим, что в список не попали игроки, которые сейчас в лазарете: Коноплянка, Фернандо, Дентиньо и Кривцов. На финальном этапе восстановления находится Анатолий Трубин, однако он все еще не готов принять участие в официальной встрече. Додо пропустит матч из-за дисквалификации, а Педриньо и Исмаили не сыграют с приазовцами из-за решения тренера.

Стартовый свисток встречи "Мариуполь" - "Шахтер" запланирован на сегодня, 18 сентября, на 17:00.