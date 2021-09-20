Журналистка ТК Футбол Даша Савина обвинила Леонида Кучука в сексизме

Журналистка телеканалов "Футбол 1/2/3" Дарья Савина обвинила в сексизме главного тренера " Руха " Леонида Кучука.

По мнению журналистки, тренер некорректно ответил во время послематчевого флеш-интервью после встречи с "Десной" (0:1).

"Он сказал мне, что я девушка. И я лучше, наверное, понимаю футбол, чем он. Извините, но да, это сексизм", – сказала Савина.

На вопрос о самом сложном моменте в матче Кучук ответил журналистке: "Я не знаю, это вам судить. Вы спрашиваете, вы девушка, наверное, лучше знаете", после чего рассмеялся.