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Журналистка ТК Футбол Даша Савина обвинила Леонида Кучука в сексизме
"Вы девушка, наверное, лучше знаете"
скриншот youtube
Журналистка телеканалов "Футбол 1/2/3" Дарья Савина обвинила в сексизме главного тренера "
По мнению журналистки, тренер некорректно ответил во время послематчевого флеш-интервью после встречи с "Десной" (0:1).
"Он сказал мне, что я девушка. И я лучше, наверное, понимаю футбол, чем он. Извините, но да, это сексизм", – сказала Савина.
На вопрос о самом сложном моменте в матче Кучук ответил журналистке: "Я не знаю, это вам судить. Вы спрашиваете, вы девушка, наверное, лучше знаете", после чего рассмеялся.
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