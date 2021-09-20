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Журналистка ТК Футбол Даша Савина обвинила Леонида Кучука в сексизме

Премьер-лига
(3 голосов)

"Вы девушка, наверное, лучше знаете"

Журналистка ТК Футбол Даша Савина обвинила Леонида Кучука в сексизме

скриншот youtube

Новина українською

Журналистка телеканалов "Футбол 1/2/3" Дарья Савина обвинила в сексизме главного тренера "Руха" Леонида Кучука.

По мнению журналистки, тренер некорректно ответил во время послематчевого флеш-интервью после встречи с "Десной" (0:1).

"Он сказал мне, что я девушка. И я лучше, наверное, понимаю футбол, чем он. Извините, но да, это сексизм", – сказала Савина.

На вопрос о самом сложном моменте в матче Кучук ответил журналистке: "Я не знаю, это вам судить. Вы спрашиваете, вы девушка, наверное, лучше знаете", после чего рассмеялся.

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В статье: Рух (Львов) Даша Савина
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Источник:
Великий футбол

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Комментарии (5)
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Wertu098 (бамбас )
20.09.2021 в 19:09
Тупая даунецкая шмара
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0
0
prostors (Вольногорск)
20.09.2021 в 19:05
ДУРА !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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0
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Виктор 2209 (Мехико)
20.09.2021 в 18:57
На рейтинги и славу готова на все...А к Кучуку наверное уже не подойдет
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0
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Dimidrolenko (Новая Ляля)
20.09.2021 в 18:57
Добре, що негрів збірної Англії не зачіпило
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+1
-1
Vantala (Kharkiv)
20.09.2021 в 18:55
У нас не США, много денег с мужика не отсудишь. Так что пульнула Даша холостым.
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+1
-1


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