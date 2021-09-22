Апсет дня. Второлиговый ЛНЗ выбивает Ингулец из кубка Украины

Мы наверное никогда не поймем, зачем в будние дни ставить матчи на 15:00, но "маємо те, що маємо". Именно в это время на стадионе в Черкассах местный "ЛНЗ" принимал "Ингулец". О первых мы слышали немало - там и игроки опытные есть, и желание играть в первой лиге, и презентацию формы они делать умеют. Но одно дело выделяться во второй лиге и совсем другое - достойно противостоять коллективу из УПЛ. Свой стержень "ЛНЗ" мог показать сегодня против "Ингульца", состав которого слабо напоминал основу. Сергей Лавриненко сходу дал понять, что кубок - турнир второстепенный. По крайней мере, для коуча "казаков".

Начало матча смотреть было непросто из-за сбоев в трансляции, но с уверенностью можно заявить, что форвард хозяев, Дмитрий Сула, не отыграл сегодня и пяти минут, потянув заднюю. Вместо него вышел Замуренко, а это означало, что "ЛНЗ" перестраивается на игру без номинального нападающего. Первые 20 минут второлиговцы почти ничего не показывали, вполне справедливо пропустив первыми. На помощь пришел стандарт - подача в штрафную, Плохотнюк бьет в перекладину, мяч отскакивает ему в руку и залетает в ворота. Интересный момент, который главный арбитр проигнорировал - 0:1.

Пропущенный гол положительно отразился на "ЛНЗ". Команда перешла на игру первым номером, что не особо нравилось "Ингульцу". До перерыва коллектив из УПЛ отметился только одним моментом, когда удалось забить второй - гол засчитан не был из-за офсайда. В остальном черкащане доминировали, пытались создавать и таки смогли найти точный удар до перерыва. После прорыва по правому флангу Насонов навесил на голову Долинского, который нанес точный удар. Вот вам и вторая лига.

В целом, игра не особо баловала зрителей чем-то интересным, а на первый план выходило все то, за что мы любим наш футбол - борьба в центре поля, нарушения и стандарты. После перерыва Бакалов решил сыграть смело, убрав одного центрбека в пользу форварда Галенко. На некоторое время это помогло "ЛНЗ", однако после этого "Ингулец" все сильнее и сильнее начинал доминировать, практически не отдавая мяч уставшему сопернику. Было понятно, что сегодняшний матч, как и любая дуэль в 18-м веке, продлится до первого точного выстрела. Вот только, кто и когда его нанесет - оставалось загадкой.

Не реализовав по одному моменту (Плохотнюк забил из офсайда, Долинский не переиграл Шуста), команды спокойно доигрывали до конца основного времени, морально настраиваясь на экстра-тайм, пока на арену не вышел Асмелаш. Пущенный Лавриненко в качестве усиления, фулбек умудрился за 20 минут заработать две желтые, из-за чего досрочно отправился отдыхать. Наказание нашло "Ингулец" уже в компенсированное время - Павлов и Шуст на двоих подарили мяч Сторчоусу, который ударом из-за пределов штрафной не промахнулся по пустым воротами. 2:1. История "ЛНЗ" пишется на наших глазах. Клуб выбивает представителя УПЛ и гордо шагает в 1/8 финала.

Кубок Украины, 1/16 финала

22 сентября, Черкассы, стадион "Черкассы-Арена"

ЛНЗ - Ингулец 2:1

Голы: Денис Долинский 38, Андрей Сторчоус 90+1- Михаил Плохотнюк 17

ЛНЗ: Евгений Панченко, Александр Голиков (Тарас Пучковский 46), Максим Лопыренок, Антон Евдокимов, Александр Сафонов, Иван Бобко (Андрей Сторчоус 77), Денис Долинский, Денис Норенков, Александр Насонов, Дмитрий Сула (Павел Замуренко 4), Богдан Куксенко (Ярослав Галенко 53)

Ингулец: Богдан Шуст, Павел Полегенько (Хеннос Асмелаш 61), Александр Козак, Илья Коваленко (Иван Головкин 61), Виталий Павлов, Михаил Плохотнюк (Младен Бартулович 90+1), Михаил Шишка, Дмитрий Поспелов, Максим Мельничук, Андрей Якимов, Майкл Гопей Стефен

Предупреждения: Антон Евдокимов 57 - Дмитрий Поспелов 43, Михаил Плохотнюк 43, Майкл Гопей Стефен 46, Хеннос Асмелаш 63, Андрей Якимов 73, Хеннос Асмелаш 88

Удаление: Хеннос Асмелаш 88