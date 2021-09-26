Кобин: Сегодня команда показала слабейшую игру за тот период, что мы работаем

Главный тренер "Миная" Василий Кобин прокомментировал поражение в матче со "Львовом" (1:2).

— В чем причина поражения?

— Причина тут видна. Мы проиграли верховую дуэль, мы проиграли подборы, мы проиграли силовую дуэль. Сегодня команда показала слабейшую игру за тот период, что мы работаем.

Нам остается работать. Вину за поражения беру на себя. Сейчас не хочу делать какие-то выводы, эта неделя была для нас сложной. Мы проиграли в Полтаве, проиграли в кубке, проиграли сегодня. Все только начинается. Нужно держать удар и двигаться вперед.

— Получится ли у команды сдержать удар после такой серии неудач? Как выходить?

— Это уже наши проблемы, как мы будем из них выходить. Это мои личные проблемы, как команду вытаскивать из этого. Будут определенные выводы, потому что так не может продолжаться.

Было доверие к одним футболистам, сейчас немного у меня поменяется взгляд, потому что нет результата.

— В первом тайме ваше команда беззубо действовала как в атаке. Насколько не хватает атакующих футболистов вроде Селезнева или Ахмедзаде?

— Тут сейчас говорить о футболистах... Я доволен теми игроками, которые вышли во втором тайме, которые не бояться играть в футбол, которые играли в футбол, оказывали давление на соперника, но не получилось...

Будем разбираться. Будем смотреть дальше, — сказал Кобин.