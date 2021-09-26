Игнатенко: Сначала хотел в Динамо, а потом все переворачивается, и я еду в Шахтер

Полузащитник "Днепра-1" Данил Игнатенко, который принадлежит "Шахтеру", дал комментарий о своем прошлом:

— В 2016 году ты подписал контракт с "Шахтером". Как вообще появился вариант с донецким клубом?

— Вообще у меня было два предложения — от "Динамо" и "Шахтера". На тот момент мне очень нравилось "Динамо", я очень туда хотел, но потом я все же выбрал "Шахтер".

— Что повлияло на выбор?

— Не знаю. Как-то сначала хотел в "Динамо", а потом раз, переворачивается все и я еду в "Шахтер". И потом уже "Динамо" не любимый клуб, потом мы уже соперники.

В голове перестроился. Даже сейчас я выхожу на какую-то игру с "Динамо" — это все, принципиальный для меня соперник. Я хочу их обыграть, хочу забрать очки, — сказал Игнатенко.