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Игнатенко: Сначала хотел в Динамо, а потом все переворачивается, и я еду в Шахтер
Игрок рассказал о своем прошлом
Фото: СК Днепр-1
Полузащитник "Днепра-1" Данил Игнатенко, который принадлежит "Шахтеру", дал комментарий о своем прошлом:
— В 2016 году ты подписал контракт с "Шахтером". Как вообще появился вариант с донецким клубом?
— Вообще у меня было два предложения — от "Динамо" и "Шахтера". На тот момент мне очень нравилось "Динамо", я очень туда хотел, но потом я все же выбрал "Шахтер".
— Что повлияло на выбор?
— Не знаю. Как-то сначала хотел в "Динамо", а потом раз, переворачивается все и я еду в "Шахтер". И потом уже "Динамо" не любимый клуб, потом мы уже соперники.
В голове перестроился. Даже сейчас я выхожу на какую-то игру с "Динамо" — это все, принципиальный для меня соперник. Я хочу их обыграть, хочу забрать очки, — сказал Игнатенко.
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