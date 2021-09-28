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Мороз: У ребят юношеская психология, ее нужно менять
Команды не выявили сильнейшего в матче 9-го тура УПЛ
Фото: ФК Шахтер
Главный тренер "Черноморца" Юрий Мороз прокомментировал ничью с "Ингульцом" (1:1) в матче 9-го тура УПЛ.
"Как говорил великий мэтр: "Для создания хорошего боеспособного коллектива надо 3 года". 3 года. Это не мои слова, а великого Лобановского.
Сегодня так взять... Все-таки это не какая-то кузница, мастерская, а все время творческий подход. У ребят юношеская психология, нужно ее менять, прежде всего им. Ну и нам от них нужно больше требовать в тренировочном процессе, в играх", – сказал Мороз.
Напомним, "Черноморец" идет на предпоследнем, 15-м месте, в активе клуба 6 баллов.
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