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Мороз: У ребят юношеская психология, ее нужно менять

Премьер-лига
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Команды не выявили сильнейшего в матче 9-го тура УПЛ

Мороз: У ребят юношеская психология, ее нужно менять

Фото: ФК Шахтер

Новина українською

Главный тренер "Черноморца" Юрий Мороз прокомментировал ничью с "Ингульцом" (1:1) в матче 9-го тура УПЛ.

"Как говорил великий мэтр: "Для создания хорошего боеспособного коллектива надо 3 года". 3 года. Это не мои слова, а великого Лобановского.

Сегодня так взять... Все-таки это не какая-то кузница, мастерская, а все время творческий подход. У ребят юношеская психология, нужно ее менять, прежде всего им. Ну и нам от них нужно больше требовать в тренировочном процессе, в играх", – сказал Мороз.

Напомним, "Черноморец" идет на предпоследнем, 15-м месте, в активе клуба 6 баллов.

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В статье: Юрий Мороз Черноморец (Одесса) Ингулец (Петрово)
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Источник:
Футбол NEWS

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Комментарии (1)
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odinvodin (Доброполье)
28.09.2021 в 08:30
Охренеть...Кабанам уже по 21-23 года, а у них ещё юношеская психология,а к 28 уже здоровья нет от ''профессионального отношения к делу'')
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