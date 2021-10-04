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Верес проведет два спарринга во время паузы в УПЛ
Ровенчане сыграют со "Львовом" и "Вересом" U19
Фото: НК Верес
Следующий календарный матч УПЛ "Верес" проведет через две недели - 18-го октября в Одессе против "Черноморца". Такая длительная пауза связана с поединками национальных сборных.
С 8-го по 12-е октября состоится очередная серия матчей квалификации к чемпионату мира 2022. В частности, 9-го и 12-го октября свои поединки против Финляндии и Боснии и Герцеговины проведет сборная Украины.
"Верес" международную паузу в чемпионате Украины заполнит спарринг-матчами. 10-го октября "красно-черные" сыграют со "Львовом". Матч пройдет во Львове. А 11 октября первая команда померится силами с командой "Верес" U19.
График товарищеских матчей - пока предварительный и в нем возможны изменения.
Также отмечается, что готовиться к возобновлению чемпионата Украины "красно-черные" будут в Ровно.
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