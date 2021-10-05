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Экс-защитник Десны продолжит карьеру в чемпионате Румынии
Константин-Кристиан Дима нашел новый клуб
Фото: uta-arad.ro
Защитник Константин-Кристиан Дима подписал контракт с румынским клубом "УТА" из города Арад. Об этом сообщает пресс-служба клуба.
Трансфер 22-летнего футболиста состоялся на правах свободного агента. Соглашение рассчитано на два года.
Напомним, что с января по июль текущего года румын защищал цвета черниговской "Десны", которая, по неофициальной информации, заплатила за его переход "Астре" порядка 100 тысяч евро, однако затем огласила о расторжении контракта с защитником.
Дима выступал за юношеские сборные Румынии, в том числе за молодежную.
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