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Экс-защитник Десны продолжит карьеру в чемпионате Румынии

Премьер-лига
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Константин-Кристиан Дима нашел новый клуб

Экс-защитник Десны продолжит карьеру в чемпионате Румынии

Фото: uta-arad.ro

Новина українською

Защитник Константин-Кристиан Дима подписал контракт с румынским клубом "УТА" из города Арад. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Трансфер 22-летнего футболиста состоялся на правах свободного агента. Соглашение рассчитано на два года.

Напомним, что с января по июль текущего года румын защищал цвета черниговской "Десны", которая, по неофициальной информации, заплатила за его переход "Астре" порядка 100 тысяч евро, однако затем огласила о расторжении контракта с защитником.

Дима выступал за юношеские сборные Румынии, в том числе за молодежную.

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В статье: Константин Кристиан Дима
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Источник:
ФК Ута Арад

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