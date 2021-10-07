Минай проведет контрольный матч с одним из лидеров чемпионата Венгрии

Пока в УПЛ перерыв, "Минай" проведет товарищеский матч в соседней Венгрии. Соперник - один из нынешних лидеров чемпионата - ФК "Кишварда".

Матч состоится в пятницу, 8 октября, на поле соперника. Начало в 15.00 по венгерскому времени.

Для закарпатского клуба это будет уже 5-й спарринг с этой командой.

Напомним, "Минай" занимает 14-е место в турнирной таблице УПЛ. "Кишварда" - вторая в таблице чемпионата Венгрии.