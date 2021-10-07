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Минай проведет контрольный матч с одним из лидеров чемпионата Венгрии
Спарринг состоится в пятницу, 8 октября
Фото: ФК Минай
Пока в УПЛ перерыв, "Минай" проведет товарищеский матч в соседней Венгрии. Соперник - один из нынешних лидеров чемпионата - ФК "Кишварда".
Матч состоится в пятницу, 8 октября, на поле соперника. Начало в 15.00 по венгерскому времени.
Для закарпатского клуба это будет уже 5-й спарринг с этой командой.
Напомним, "Минай" занимает 14-е место в турнирной таблице УПЛ. "Кишварда" - вторая в таблице чемпионата Венгрии.
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Источник:ФК Минай
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