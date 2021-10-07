  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Минай проведет контрольный матч с одним из лидеров чемпионата Венгрии
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Минай проведет контрольный матч с одним из лидеров чемпионата Венгрии

Премьер-лига
(1 голосов)

Спарринг состоится в пятницу, 8 октября

Минай проведет контрольный матч с одним из лидеров чемпионата Венгрии

Фото: ФК Минай

Новина українською

Пока в УПЛ перерыв, "Минай" проведет товарищеский матч в соседней Венгрии. Соперник - один из нынешних лидеров чемпионата - ФК "Кишварда".

Матч состоится в пятницу, 8 октября, на поле соперника. Начало в 15.00 по венгерскому времени.

Для закарпатского клуба это будет уже 5-й спарринг с этой командой.

Напомним, "Минай" занимает 14-е место в турнирной таблице УПЛ. "Кишварда" - вторая в таблице чемпионата Венгрии.

Читайте такжеДинамо сохраняет отрыв от Шахтера, Ворскла выходит на третье место. Таблица УПЛ 2021/22

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: ФК Минай Кишварда (Венгрия)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ФК Минай

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...