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Фонсека: Президент Шахтера имел решающее слово касательно трансферов
Иерархия донецкого клуба
Экс-тренер "
"Как в "Шахтере", так и в "Роме" – тренер всегда услышан при трансферах. В "Шахтере" президент (Ринат Ахметов – прим.) имел важное и решающее слово касательно трансферов, но тренер всегда был вовлечен.
В "Роме" была немного другая ситуация, это был период трансформации команды. Вместе со спортивным директором, который пришел вместе со мной, мы анализировали и решали трансферы клуба", – сказал Фонсека.
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