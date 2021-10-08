Фонсека: Президент Шахтера имел решающее слово касательно трансферов

Экс-тренер " Шахтера " Паулу Фонсека рассказал о трансферной политике в донецком клубе, сравнив ее с "Ромой".

"Как в "Шахтере", так и в "Роме" – тренер всегда услышан при трансферах. В "Шахтере" президент (Ринат Ахметов – прим.) имел важное и решающее слово касательно трансферов, но тренер всегда был вовлечен.

В "Роме" была немного другая ситуация, это был период трансформации команды. Вместе со спортивным директором, который пришел вместе со мной, мы анализировали и решали трансферы клуба", – сказал Фонсека.