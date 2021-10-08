  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Фонсека: Президент Шахтера имел решающее слово касательно трансферов
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Фонсека: Президент Шахтера имел решающее слово касательно трансферов

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

Иерархия донецкого клуба

Фонсека: Президент Шахтера имел решающее слово касательно трансферов

Новина українською

Экс-тренер "Шахтера" Паулу Фонсека рассказал о трансферной политике в донецком клубе, сравнив ее с "Ромой".

"Как в "Шахтере", так и в "Роме" – тренер всегда услышан при трансферах. В "Шахтере" президент (Ринат Ахметов – прим.) имел важное и решающее слово касательно трансферов, но тренер всегда был вовлечен.

В "Роме" была немного другая ситуация, это был период трансформации команды. Вместе со спортивным директором, который пришел вместе со мной, мы анализировали и решали трансферы клуба", – сказал Фонсека.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Ринат Ахметов Шахтер (Донецк) Паулу Фонсека
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Бомбардир

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...