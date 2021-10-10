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Стали известны характеры травм Миколенко и Буяльского
Все не так серьезно
Фото: УАФ / Автор - Павел Кубанов
Пауза на международные матчи внесла свои коррективы в тренировочный процесс "Динамо". Кроме того, что киевляне занимаются в неполном составе из-за отсутствия сборников, так еще и тренировки проходят без наставника Мирчи Луческу. Он должен вернуться в Киев как раз сегодня, 10 октября.
В лазарете киевлян сейчас находятся двое игроков. Виталий Буяльскому приписали отдых и восстановительные процедуры из-за периодических болей в спине, а Виталий Миколенко продолжает реабилитацию от повреждения мышц. У левого защитника рецидив травмы мышцы, который его тревожит еще от матча против "Баварии" в Лиге чемпионов.
Сейчас оба не готовятся к следующему поединку, и пока их сроки восстановления неизвестны.
Напомним, что в ближайшую субботу "Динамо" проведет матч против "Львова" в рамках 11-го тура УПЛ. Стартовый свисток встречи запланировано на 17:00.
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