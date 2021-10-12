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Фитнес и тактические упражнения. Шахтер готовится к матчу с Зарей

Премьер-лига
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11 октября "горняки" провели тренировку в Святошино

Фитнес и тактические упражнения. Шахтер готовится к матчу с Зарей

Фото: ФК Шахтер Донецк

Новина українською

В понедельник, 11 октября "Шахтер" провел тренировку в Святошино.

Для начала футболисты полчаса поработали в фитнес-зале, а затем отправились на поле. Там команду, которая тренируется в отсутствие игроков сборных, ждали 2 тактических упражнения в формате двусторонок с молодежью. В общей сложности процесс занял около 2 часов.

Уже в пятницу, 15 октября, "горняки" проведут календарный матч чемпионата Украины с "Зарей".

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Напомним, в нынешнем сезоне УПЛ команда Роберто Де Дзерби занимает 2-е место в турнирной таблице, набрав 23 балла. "Заря" идет на 4-й позиции, в активе клуба 20 очков.

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В статье: Шахтер (Донецк)
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Источник:
ФК Шахтер Донецк

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