Без Корниенко, но с Исмаили. Известна заявка Шахтера на матч с Зарей

Сегодня, 15 октября "Шахтер" примет на своем поле луганскую "Зарю" в матче 11-го тура УПЛ.

Главный тренер Роберто Де Дзерби определился с заявкой на поединок:

Вратари: Шевченко, Пятов, Трубин;

Шевченко, Пятов, Трубин; Защитники: Додо, Витао, Марлон, Матвиенко, Конопля, Исмаили, Бондарь;

Додо, Витао, Марлон, Матвиенко, Конопля, Исмаили, Бондарь; Полузащитники: Степаненко, Майкон, Маркос Антонио, Марлос, Тете, Соломон, Мудрик, Алан Патрик, Судаков, Педриньо;

Степаненко, Майкон, Маркос Антонио, Марлос, Тете, Соломон, Мудрик, Алан Патрик, Судаков, Педриньо; Нападающие: Сикан, Фернандо.

Напомним, матч пройдет в Киеве на НСК "Олимпийский" и начнется в 17:00.