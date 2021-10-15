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Без Корниенко, но с Исмаили. Известна заявка Шахтера на матч с Зарей
Поединок 11-го тура состоится сегодня, 15 октября в 17:00
Фото: ФК Шахтер Донецк
Сегодня, 15 октября "Шахтер" примет на своем поле луганскую "Зарю" в матче 11-го тура УПЛ.
Главный тренер Роберто Де Дзерби определился с заявкой на поединок:
- Вратари: Шевченко, Пятов, Трубин;
- Защитники: Додо, Витао, Марлон, Матвиенко, Конопля, Исмаили, Бондарь;
- Полузащитники: Степаненко, Майкон, Маркос Антонио, Марлос, Тете, Соломон, Мудрик, Алан Патрик, Судаков, Педриньо;
- Нападающие: Сикан, Фернандо.
Напомним, матч пройдет в Киеве на НСК "Олимпийский" и начнется в 17:00.
⚒ Заявка «Шахтера» на матч с «Зарей».— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) October 15, 2021
Сегодняшняя игра на НСК «Олимпийский» начнется в 17:00. Билеты: https://t.co/jm1c9JLPaX.#Shakhtar #ШахтерЗаря pic.twitter.com/J8wgZBEmK3
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Источник:ФК Шахтер Донецк
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