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Без Корниенко, но с Исмаили. Известна заявка Шахтера на матч с Зарей

Премьер-лига
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Поединок 11-го тура состоится сегодня, 15 октября в 17:00

Без Корниенко, но с Исмаили. Известна заявка Шахтера на матч с Зарей

Фото: ФК Шахтер Донецк

Новина українською

Сегодня, 15 октября "Шахтер" примет на своем поле луганскую "Зарю" в матче 11-го тура УПЛ.

Главный тренер Роберто Де Дзерби определился с заявкой на поединок:

  • Вратари: Шевченко, Пятов, Трубин;
  • Защитники: Додо, Витао, Марлон, Матвиенко, Конопля, Исмаили, Бондарь;
  • Полузащитники: Степаненко, Майкон, Маркос Антонио, Марлос, Тете, Соломон, Мудрик, Алан Патрик, Судаков, Педриньо;
  • Нападающие: Сикан, Фернандо.

Напомним, матч пройдет в Киеве на НСК "Олимпийский" и начнется в 17:00.

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В статье: Заря (Луганск) Шахтер (Донецк)
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Источник:
ФК Шахтер Донецк

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