Французский защитник провалил просмотр в Вересе

Ровенский "Верес" просматривал двух легионеров в рамках своих тренировок. Один из них не подошел тренерскому штабу. Французско-камерунский защитник Даниэль Каме покинул расположение клуба.

Правда, есть такой вариант, что ровенчане снова дадут ему шанс во время подготовки к весенней части чемпионата. Отметим, что ранее он выступал "Инджию" (Словения), "Олимпия" (Словения), "Интер" (Финляндия).

А вот другой игрок, опорный полузащитник Мануэль Мартич, продолжает тренироваться с командой. Австрийца могут заявить на УПЛ, если он наберет нужные физические кондиции. Тем более, что основной опорник Дмитрий Клец сейчас находится в лазарете из-за серьезной травмы. Добавим, что Мартич ранее играл за "Мезёкёвешд" (Венгрия), "Интер" (Хорватия), "Рапид" (Австрия), а также находился на просмотре в российском "Ростове".

Напомним, что "Верес" сейчас занимает девятое место в УПЛ с 12-ю очками в активе. Следующую встречу подопечные Юрия Вирта проведут против "Черноморца" в понедельник, 18 октября.