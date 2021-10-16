Гармаш: Не знаю, что я должен был изменить. Тренер сказал выходить - я вышел

Полузащитник киевского "Динамо" Денис Гармаш дал комментарий после победы над "Львовом" (4:1).

– До 30-й минуты у нас было не так много моментов, чтобы забить. Затем мы пропустили, и хорошо, что сразу удалось отыграться, а перед перерывом и выйти вперед. Во втором тайме, уже действуя на контратаках, довели матч до победы.

После сборных всегда тяжело играть – половина игроков уезжают, половина остается в команде. Но хорошо, что сегодня удалось уверенно выиграть, с чем всех и поздравляю.

– Твои забитые мячи – это признак особого класса?

– В принципе, оказался в нужном месте – и удалось забить. Нельзя сказать, что это какое-то особое ощущение нападающего – так удачно сложилось.

– Первый твой мяч вышел трудовым.

– Да, все ребята молодцы, поздравляю всю команду.

– Ты вышел на поле еще в первом тайме. Что ты должен был изменить?

– Честно говоря, не знаю. Тренер сказал выходить, и я вышел, – сказал Гармаш.