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Болельщики смогут посетить матч Черноморец - Верес только с ПЦР-тестом, или полной вакцинацией

Премьер-лига
(1 голосов)

В силу вступают обновленные правила

Болельщики смогут посетить матч Черноморец - Верес только с ПЦР-тестом, или полной вакцинацией

Фото: ФК Черноморец

Новина українською

Одесская область переходит в красную зону карантина с понедельника 18 октября. Именно в этот день на стадионе "Черноморец" запланирован матч 11-го тура УПЛ между "моряками" и "Вересом".

Учитывая правила проведения массовых мероприятий в красной зоне, для просмотра, или освещение поединка на арену будут допускаться болельщики, или представители СМИ с двойной дозой вакцинации и отрицательным ПЦР-тестом, который был сделан не ранее, чем за 72 часа до начала матча.

Напомним, что такие правила впервые будут задействованы в этом сезоне на игре УПЛ. Ранее они действовали на встрече отбора на Чемпионат Мира-2022 между Украиной и Боснией и Герцеговиной.

Отметим, что стартовый свисток матча "Черноморец" - "Верес" запланирован на 19:30.

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В статье: Стадион "Черноморец" Черноморец (Одесса) Верес (Ровно) коронавирус
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Источник:
Черноморец

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Комментарии (14)
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Tenma7 (Чернигов)
17.10.2021 в 11:53
Правильно, правильно. Пусть антипрививочники и поклонники теорий чипирования дома сидят, а адекватные люди наслаждаются футболом
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0
0
FC SD CLUB (Кривой Рог)
17.10.2021 в 11:25
Вакцина-не гарантия,что не заболеешь короной ,плюс куча побочек. Нет,спасибо, сами колотись этой бурдой.
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+1
0
Соколов (Никополь)
17.10.2021 в 11:40
Просто у многих нет мозгов. Они верят что им в уши с телевизора выпаривают. Меня лично никто не убедит это гавно в себя вколоть
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+1
0
FC SD CLUB (Кривой Рог)
17.10.2021 в 11:40
Согласен на 100%.
0
0
Only DK (Kyiv)
17.10.2021 в 10:45
Больные на голову... Уже всем понятно, что эта вакцина ничего не дает и гайки закручивают отнюдь не из-за какого-то вируса
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+1
-1
Соколов (Никополь)
17.10.2021 в 11:06
Это хорошо что ещё есть адекватные люди как ты. Остальным так мозги промыли....
Ответить
+1
-1
Соколов (Никополь)
17.10.2021 в 11:12
Гайки закручивают чтобы сделать нас послушным стадом баранов, а потом чтобы управлять нами через 5G
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0
-1
avatar
Zapp Brannigan (Київ)
17.10.2021 в 11:53
А хто саме? Масони? Рептілоїди? Від 5G шапочка з фольги рятує, кажуть...
0
0
LAZ E183 (Рига)
17.10.2021 в 10:19
Вірне рішення. І це ще так нічого. В Австралії та Новій Зеландії карантин однаковий для всіх, без жодних переваг для вакцинованих. Хочете так само?
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+1
-3
Соколов (Никополь)
17.10.2021 в 10:11
Да идите вы на хрен с вашими требованиями. Сколько можно гнобить людей, ограничивать в правах, праве свободного передвижения. ? На матчи и так никто не ходит, а так вообще будет три калеки сидеть и махать паспортом вакцинации
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+1
-4
avatar
Maxam (Чернівці)
17.10.2021 в 10:26
Людям сложно вакцинироваться? Или ты думаешь, подобные ограничения во всем мире по-приколу вводят?
Ответить
+3
-3
Соколов (Никополь)
17.10.2021 в 10:35
А где гарантия что не будет побочных эффектов ? Или ты веришь что тебе с экрана тв в голову вливают ?
+2
-3
старий фан (Рівне)
17.10.2021 в 10:44
А де гарантія, що ти сьогодні до вечора доживеш?
0
-2
avatar
Zapp Brannigan (Київ)
17.10.2021 в 11:45
Соколов (Никополь), у вас по біології в школі яка оцінка була? Побочка будь-якої вакцини проявляється перші півроку-рік... Пфайзером, Модерною і Короноваком колють людей вже рік - якби були масові випадки, то це не змогли б приховати! От у Астра-Зенеки всплили тромби і ЗМІ ж не замовчували це. Я коловся, в мене всього-навсього після 2 дози день температура 37,2 була
0
-1


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