Болельщики смогут посетить матч Черноморец - Верес только с ПЦР-тестом, или полной вакцинацией

Одесская область переходит в красную зону карантина с понедельника 18 октября. Именно в этот день на стадионе "Черноморец" запланирован матч 11-го тура УПЛ между "моряками" и "Вересом".

Учитывая правила проведения массовых мероприятий в красной зоне, для просмотра, или освещение поединка на арену будут допускаться болельщики, или представители СМИ с двойной дозой вакцинации и отрицательным ПЦР-тестом, который был сделан не ранее, чем за 72 часа до начала матча.

Напомним, что такие правила впервые будут задействованы в этом сезоне на игре УПЛ. Ранее они действовали на встрече отбора на Чемпионат Мира-2022 между Украиной и Боснией и Герцеговиной.

Отметим, что стартовый свисток матча "Черноморец" - "Верес" запланирован на 19:30.