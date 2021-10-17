Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Болельщики смогут посетить матч Черноморец - Верес только с ПЦР-тестом, или полной вакцинацией
В силу вступают обновленные правила
Фото: ФК Черноморец
Одесская область переходит в красную зону карантина с понедельника 18 октября. Именно в этот день на стадионе "Черноморец" запланирован матч 11-го тура УПЛ между "моряками" и "Вересом".
Учитывая правила проведения массовых мероприятий в красной зоне, для просмотра, или освещение поединка на арену будут допускаться болельщики, или представители СМИ с двойной дозой вакцинации и отрицательным ПЦР-тестом, который был сделан не ранее, чем за 72 часа до начала матча.
Напомним, что такие правила впервые будут задействованы в этом сезоне на игре УПЛ. Ранее они действовали на встрече отбора на Чемпионат Мира-2022 между Украиной и Боснией и Герцеговиной.
Отметим, что стартовый свисток матча "Черноморец" - "Верес" запланирован на 19:30.
Популярное сейчас
- Серия А. Обескровленный Милан возвращается с 0:2 и побеждает
- Гармаш: Не знаю, что я должен был изменить. Тренер сказал выходить - я вышел
- Индзаги страдает от бывших своих. Лацио - Интер 3:1. Обзор матча, видео голов
- Шахтер - Заря 6:1. Расстрел за излишнюю смелость
- Красотка дня. Сексуальная девушка Лаутаро Мартинеса не боится демонстрировать формы в соцсетях. ФОТО
- Невероятная красотка, которая отказала Энрике Иглесиасу и бросила все ради Эдина Джеко. ФОТО