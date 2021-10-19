Выберите лучший гол 11-го тура УПЛ - Опрос + ВИДЕО

UA-Футбол предлагает своим читателям выбрать лучший гол 11-го тура украинской Премьер-лиги. Мы выбрали претендентов, вы же голосуете за победителя.

Матч "Шахтер" - "Заря" не был похож на противостояние серебряного и бронзового призеров прошлого чемпионата - горняки разбили луганчан словно аутсайдера. Из шести голов в наш хит-парад попадают два. Первый - когда после стремительной контратаки Маркос Антонио выдержал паузу и бросил в прорыв Марлоса, а тот уложил на газон Мацапуру и набросил мяч на голову Тете

Второй - удар пяткой Даниила Сикана после прострела все того же Тете

"Металлиста 1925" больше часа проигрывал "Мариуполю", а затем Марлисон нанес классный удар издали, которым перевернул все с ног на голову

"Динамо" пропустило первым в поединке со "Львовом", но очень быстро смогло и отыграться и в итоге разгромить соперника. Равновесие восстановил Виталий Буяльский, который первым касанием классно принял сложную передачу от Миколенко, а вторым нанес удар под стойку

Артем Довбик из "Днепра-1" доказывает, что он очень разноплановый форвард. Побороться с защитниками, сыграть на скорости, нанести удар издалека - все это он демонстрировал раньше. В игре с "Колос" Артем забил прямым ударом со штрафного

"Ворскла" одержала важную победу над "Александрией", которая позволила остаться на третьем месте. Победный гол после красивой комбинации провел бразилец Рангел

"Верес" выиграл у "Черноморца" благодаря единственному голу, который организовали братья Пасич - Геннадий отдал, Евгений забил. Но вся комбинация получилась очень размашистая

Напомним, что в предыдущем, десятом туре лучшим стал гол Артема Довбика в ворота ФК "Львов".