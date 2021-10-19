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Главный тренер Львова вакцинировался от коронавируса
В Львове вакцинировано полкоманды
Фото: ФК Львов
В последнее время участились случаи заболевания коронавирусом среди футболистов украинских команд, что привело к ряду переносов матчей.
Один из веских аргументов в борьбе с опасной инфекцией — вакцинация.
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По имеющейся информации, руководство ФК не влияет на решение футболистов делать прививку или отказаться. Это добровольное мероприятие, хотя могут быть внесены коррективы, в зависимости от ситуации с техногенно-экологической безопасностью в стране.
Напомним, что "Львов" после 11-ти туров занимает в УПЛ 14-е место (зона переходных матчей за право остаться в элите) с шестью очками.
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