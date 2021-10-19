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Главный тренер Львова вакцинировался от коронавируса

Премьер-лига
(2 голосов)

В Львове вакцинировано полкоманды

Главный тренер Львова вакцинировался от коронавируса

Фото: ФК Львов

Новина українською

В последнее время участились случаи заболевания коронавирусом среди футболистов украинских команд, что привело к ряду переносов матчей.

Один из веских аргументов в борьбе с опасной инфекцией — вакцинация.

В ФК "Львов" прививки сделала половина игроков основного состава. Недавно также вакцинировался и новый главный тренер "горожан" Олег Дулуб.

По имеющейся информации, руководство ФК не влияет на решение футболистов делать прививку или отказаться. Это добровольное мероприятие, хотя могут быть внесены коррективы, в зависимости от ситуации с техногенно-экологической безопасностью в стране.

Напомним, что "Львов" после 11-ти туров занимает в УПЛ 14-е место (зона переходных матчей за право остаться в элите) с шестью очками.

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В статье: ФК Львов Олег Дулуб
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Комментарии (1)
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Lowdown-truth (Київ)
19.10.2021 в 23:28
"Головний тренер Львова вакцинувалася від коронавірусу" "вакцинувалася і новий головний тренер "містян" Олег Дулуб" Трансгендерний тренерка чи як?
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