Главный тренер Львова вакцинировался от коронавируса

В последнее время участились случаи заболевания коронавирусом среди футболистов украинских команд, что привело к ряду переносов матчей.

Один из веских аргументов в борьбе с опасной инфекцией — вакцинация.

В ФК "Львов" прививки сделала половина игроков основного состава. Недавно также вакцинировался и новый главный тренер "горожан" Олег Дулуб.

По имеющейся информации, руководство ФК не влияет на решение футболистов делать прививку или отказаться. Это добровольное мероприятие, хотя могут быть внесены коррективы, в зависимости от ситуации с техногенно-экологической безопасностью в стране.

Напомним, что "Львов" после 11-ти туров занимает в УПЛ 14-е место (зона переходных матчей за право остаться в элите) с шестью очками.