Марлон: Важно перевернуть страницу и сконцентрироваться на чемпионате

Защитник " Шахтера " Марлон рассказал о трех предстоящих играх и восстановлении команды в период плотного графика.

– Команду ждут три встречи: с "Ворсклой", "Черноморцем" и "Десной". Команда уже успела настроиться на такой плотный график?

– Сложно оставить позади последний матч. Но сейчас важно перевернуть эту страницу и сконцентрироваться на чемпионате, чтобы взять три очка в первом же поединке.

– Как строится тренировочный процесс, когда игры каждые три дня?

– Тренер хорошо организовывает тренировки. Верю, что все игроки себя нормально чувствуют, есть время на восстановление, чтобы вернуться к матчам в наилучших кондициях.

– Что можно сказать о будущем сопернике? Сейчас у "Ворсклы" серия из четырех побед.

– "Ворскла" на третьем месте, одержала верх в четырех последних матчах. Команда сильна, но это будет поединок больших игроков – надеюсь, "Шахтер" сможет победить.

– От "Ворсклы" ожидаете открытого футбола или у соперника будет оборонная модель игры?

– У каждой команды есть свой стиль и стратегия. Верю, что они будут стараться прессинговать, что будет открытый футбол.

– Команде важно выйти на победный путь уже в ближайшем матче?

– Это очень важно. В чемпионате нужно выигрывать абсолютно все поединки, если хочешь стать чемпионом. Следующие встречи будут важнейшими, и мы сделаем все, чтобы победить. Всегда сосредоточены на результате и идем к одной цели – стать чемпионами.