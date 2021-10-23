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Ворскла - Шахтер 0:2. Кадры решают все

Премьер-лига
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(4 голосов)

Свежие игроки "горняков" принесли результат в очень тяжелом матче

Ворскла - Шахтер 0:2. Кадры решают все

Фото: ФК Шахтер

Георгий Грошев Автор UA-Футбол
Новина українською

В футбольном мире существует немало примет и поверий. Всех их не перечислить за один репортаж. Кто-то предпочитает не бриться в день матча, кто-то начинает свой путь на футбольном поле только с определенной ноги, кто-то свято верит в фартовость определенного цвета формы. Последнее имеет отношение к полтавской "Ворскле". После проигрыша "Заре" в конце августа, футболисты Максимова выходили только в "серо-зеленой" экипировке. Что с результатами? Ничья с "Десной" и четыре победы кряду с общим счетом 8:1, которые помогли "ворсклянам" закрепиться на третьем месте. Поговаривают, что из-за цвета формы даже возник скандал в прошлом туре, когда "Александрии" пришлось менять джерси. Учитывая святость "серо-зеленой" раскраски, именно в ней полтавчане вышли на игру с "Шахтером".

От "горняков" сегодня ждали сатисфакции. Команда де Дзерби пропустила пять от "Реала" в Лиге Чемпионов, за которые нужно было срочно оправдаться перед болельщиками и экспертами. Понимал важность матча и сам де Дзерби, действия которого назвали причиной недавнего поражения в Киеве. Алленаторе услышал гнев толпы, вернул в старт Степаненко, убрал Кривцова, но не решился дать шанс Сикану, снова доверившись Педриньо в качестве "ложной девятки". У Максимова, который из-за дисквалификации смотрел матч с трибун, проблем с составом было много. Пуцлин, Бондаренко, Чеснаков, Вакула, Кравченко и Нестеренко пропускали субботнюю игру, а Яворского пришлось возвращать в строй в экстренном порядке. Однако настрой у команды, учитывая шикарную поддержку трибун, должен был оставаться положительным.

Часто бывает, что после удаления в первом тайме, ход матча резко меняется. Сегодня на 29-й минуте свою вторую желтую карточку заработал лидер полтавчан Оливье Тилль, однако на нашем повествовании это не сильно отобразилось. "Ворскла" играла интереснее и до, и после этого. Максимов четко понимал ошибки Скрипника недельней давности, сыграл с низкой линией обороны и достаточно неплохим прессингом. Благодаря последнему футболисты хозяев ловили "горняков" при потерях мяча и пытались развивать быстрые атаки. Таких было несколько, которые приводили к моментам у ворот Трубина. Дважды на ударной позиции находился Пердута, еще один раз неплохо головой целил Тамм. Неплохо двигался в центре поля легионер Тилль, но долго он на поле не пробыл. Первую желтую хавбек получил за срыв контратаки, вторую - во время выпада своей команды, когда после сольного прохода врезался ногами в Трубина. На этом его сегодняшний путь завершился.

"Шахтер" был не похож на себя образца последних недель. Не так давно начало казаться, что игроки стали понимать идеи де Дзерби, а сам тренер взял команду под свой контроль, но за два матча все это сошло на нет. Первый тайм от "горняков" был плох, игроки двигались максимально медленно, потеряв по пути в Полтаву желание и агрессию. Можно вспомнить неплохой момент у Фернандо после передачи Педриньо, а также пару выстрелов издали. Не густо. По общему впечатлению, повторим, полтавчане смотрелись целостнее и интереснее.

Де Дзерби решился на тройную замену в перерыве, пустив в бой Соломона, Тете и Сикана. Они, по сути, и сделали результат. Первый гол начался с действий Даниила, который грамотно придержал мяч, отпасовал в зону, куда забегал Манор. Израильтянин простреливал, Ризнык отбил ногой, а Тете добил сферу. 0:1. Следующий гол случился уже после удара Соломона, которому скинул мяч Марлос. Точно в угол. 0:2. Вот вам и кадровый потенциал команд. Пока "Ворскла" делает одну вынужденную замену, "горняки" выпускают футболистов, которые приносят результат. Кадры решают.

В качестве итога следует похвалить коллектив Максимова за очень добротный перформанс. Учитывая кадровую ситуацию и глупое удаление Оливье Тилля, можно говорить, что полтавчане не ударили в грязь лицом, а единственным негативом стала потеря непобедимого статуса для "серо-зеленой" формы. "Шахтер" же начал игру тяжело, но во втором тайме вырвал тяжелую победу, тяжелые три очка. В нынешнем процессе перестройки результат все же остается в приоритете, а потому Роберто де Дзерби, который весь матч нервничал и бегал из стороны в сторону, должен остаться доволен. Но выводы все равно нужно сделать.

Полтава. Стадион "Ворскла" им. Бутовского
Главный арбитр: Сергей Бойко (Киевская область)
Ассистенты: Сергей Приступа (Киев), Евгений Петраков (Киев)
Ворскла - Шахтер 0:2
Голы: Тете 65, Манор Соломон 79
Ворскла: Дмитрий Ризнык, Игорь Пердута, Наджиб Якубу, Александр Скляр (Иван Пешич 49), Оливье Тилль, Руслан Степанюк (Илья Крупский 90+1), Сергей Яворский, Йоонас Тамм, Артем Челядин (Евгений Павлюк 90+1), Ибрахим Кане, Лукас Рангел (Амилькар Коджови 90+1)
Шахтер: Анатолий Трубин, Додо, Марлон, Тарас Степаненко (Георгий Судаков 57), Майкон де Андраде, Марлос, Алан Патрик (Даниил Сикан 46), Исмаили (Ефим Конопля 82), Педриньо (Тете 46), Валерий Бондарь, Фернандо дос Сантос Педро (Манор Соломон 46)
Предупреждения: Оливье Тилль 19, Оливье Тилль 29, Игорь Пердута 60 - Фернандо дос Сантос Педро 41
Удаление: Оливье Тилль 29

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В статье: Ворскла (Полтава) Шахтер (Донецк)
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Комментарии (55)
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DK с 6 лет (Киев)
23.10.2021 в 19:28
А весело играли. Учитывая, что Ворскла полтора тайма в меньшинсве и с кадровыми проблемами, смотрелась очень даже достойно.
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+1
0
aleksandrdre (Краматорск)
23.10.2021 в 19:25
Судейство было отватительным но не продажным как здесь многие болелы дырявых пишут. Во первых нестоит ставить арбитра из киевской области на матчи Шахтера. Бойко не знал как судить. Да может вторая желтая Тилю согласно принципов игы и преждевременной (хотя согласно правилам все законно) Но после этого в конце первоготайма Пердута откровенно двумя ногами рубит Педриньо после чего тот не продолжил игру а судья оставляет все без внимания а в начале второго тайма тот же Пердута рубит Соломона и здесь уже желтая а должна была уже быть вторая .Так и где судья подсуживал?
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0
0
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scorpius (Ck)
23.10.2021 в 19:22
Ворскла играла "по Максимову" - смело и заряженно. Шахтер провел откровенно слабый матч и если бы не глупое удаление Тиля, то победа была бы под большим вопросом.
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+1
0
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ПетроФ (Луцьк)
23.10.2021 в 19:20
Вийшли Сікан з Судаковим і відразу два голи забили.
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0
-1
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Ракицкий (Питер)
23.10.2021 в 19:18
Ненавижу шахтер
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+1
-3
avatar
scorpius (Ck)
23.10.2021 в 19:24
Только не захлебнись, а то без тебя будет скучно
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+1
0
аалекс ( Крым)
23.10.2021 в 19:24
Это потому, что тебе с фамилией не повезло))
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+1
0
avatar
Ракицкий (Питер)
23.10.2021 в 19:18
Ворскла ни о чём (((Хоть бы били по ногам бразилов.А так сыграли без борьбы,Шахта заплатила чтобы отойти от Реала...Мгагагагаага
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+1
-2
italiano
23.10.2021 в 19:18
Очень хочется чтоб Интер прорвало и они закатили этим чмошникам даунецким 7-8 штук ,за все три матча автобуса,чтоб фортуна отдала должок!!!
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+1
-2
аалекс ( Крым)
23.10.2021 в 19:14
Горняков с победой, но если бы не раннее удаление, то все могло закончиться по- другому. Полтавчане на данный момент выглядят очень хорошо, молодцы.
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+6
-2
Джан Мурадов (Придеснянськ)
23.10.2021 в 19:13
Ніякої Червоної Тіллю не повинно було бути. Тепер чекаю згвалтування кротів у Мадриді та Мілані.
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+3
-4
Only DK (Kyiv)
23.10.2021 в 19:15
Десятку в двух матчах отхватят. Держу кулаки)
Ответить
+2
-2
kapkan (Луганск)
23.10.2021 в 19:22
Ты спец по "кулаку"!!!
+1
-1
avatar
usovvictor (Kharkov)
23.10.2021 в 19:12
...тянут Шахтер, тянут... 1 случай удаления в первой половине понятно,два случая в чемпионате уже статистика, Трубин не умер бедный (поволялся для приличия), ...да, формально было, но можно было и ограничится внушением, ...уж очень долго валялся и как ни в чем играл. Была бы сила в грудь - замена. Мог Бойко не разрушать игру - мог, Мазал Шахтер знатно - надо удалить, да и Ворксла так нагнетала - не дай бог забьет. Полтовчанам спасибо, Шахтер мазила, столько моментов в первом, надо удалять... Все очень наглядно, но гладко сделано - на тоненького... Болельщики не соглятся, ...но это болельщики...
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+6
-3
Матч Футболович
23.10.2021 в 19:28
Да, формально был, нужно было удалять, но судья не прав «Текст как-то по дебильному написан» (с)
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0
0
avatar
Просто Квашин (Харьков)
23.10.2021 в 19:10
Я не болельщик ни шахтера, ни колхозника... Но то, что вытворяли судьи, ни на какую голову не натянешь... Павелко-ахметовское чмо....
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+5
-3
FC SD CLUB (Кривой Рог)
23.10.2021 в 19:09
Респект Ворскле,бились достойно, но замены у Шахтёра сыграли. С победой!
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+4
-2
italiano
23.10.2021 в 19:14
Сыграло удаление!!!!! И три судьи которые в упор не видели нарушений чмохтьоровцев!!
Ответить
+3
-3
mastvit2018 (Кам'янець-Подільськи)
23.10.2021 в 19:09
Да пішли ви зі своїми перемогами в укр. лізі подальше! Хоч один забийте в єврокубках, салаги! Це стосується і Динамо також! Добре забивати коли всі матчі чемпу наперед проплачені!!! Ганьба всьому корумпованому, нудному і нецікавому укр. футболу! Вже і не дивлюся його! Після цього тижня черга єврокубків!!!
Ответить
+1
-2
Джан Мурадов (Придеснянськ)
23.10.2021 в 19:11
Так чого ти дрочиш тут?)
Ответить
0
-2
avatar
Просто Квашин (Харьков)
23.10.2021 в 19:12
де дрочить ??? Розкажи МАСТЕР ...
+3
0
italiano
23.10.2021 в 19:07
УКРАЛИ ревет стадион
Ответить
+6
-5
Джан Мурадов (Придеснянськ)
23.10.2021 в 19:06
Смоктар заслужив на 7 -8 жовтих, одним клубам жовті дають пачками, а кротам ніяких. Ну й гнида продажна зі свистком.
Ответить
+5
-7
Only DK (Kyiv)
23.10.2021 в 19:08
Низзя, ринат ленидыч не одобряет желтые своим помоечным игрокам
Ответить
+2
-4
Gerd Muller (Житомир)
23.10.2021 в 19:13
Статистика матчу. Фоли: Ворскла - 7, Шахтар - 22. ЖК : Ворскла - 2, Шахтар - 1.
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+4
-2
avatar
tolina-ystas (Краматорск)
23.10.2021 в 19:05
Игра Шахтёра не впечатлила.Это показало,что в игре с Зарей не настолько хорош был Шахтёр насколько слаба была Заря.Если тренер бегает вокруг поля и орёт как подорванный на языке,который никто не знает то от этого команда начинает играть ещё хуже.А вообще пока никакой реальной перестройки не видно,одни балачки.
Ответить
+6
-1
Джан Мурадов (Придеснянськ)
23.10.2021 в 19:04
Судді рєшают всьо... ((
Ответить
+4
-6
Gerd Muller (Житомир)
23.10.2021 в 19:17
Навіть експерт Футболів Грачов сказав після матчу, що друга ЖК Тіллю незаслужена, це був ігровий епізод, а Трубін після того встав як нібито нічого не було та вибив м'яч.
Ответить
+1
0
аалекс ( Крым)
23.10.2021 в 19:19
С каких пор для тебя Грачев, как эксперт, авторитетом стал?
+1
0
avatar
таврия19752009 (симферополь)
23.10.2021 в 19:04
безобразная игра.как я и говорил в нападения лучше тогда ставить Тете вместо Педриньо
Ответить
+3
-1
oda1979 (Запорожье)
23.10.2021 в 19:03
Кроты в своём репертуаре: сопернику ро закону, нам по дружбе
Ответить
+4
-6
italiano
23.10.2021 в 19:03
В упорной борьбе 14 на 10 даунецкая помойка все таки смогла вырвать победу.ПОЗОР кричал стадион!!!!
Ответить
+5
-8
avatar
dynamo kiev #1 (Charlotte )
23.10.2021 в 19:03
53 на 47 владение мячом Ворсклы против Шахтёра. Это так после Реала стало страшно в атаку бегать? Играя в большинстве час пробили по воротам четыре раза? Кто смотрел игру , напишите.
Ответить
+4
-4
Джан Мурадов (Придеснянськ)
23.10.2021 в 19:07
Там і більшості не повинно було бути.
Ответить
+4
-3
Only DK (Kyiv)
23.10.2021 в 19:02
Ну стандартно, там где помоечный шлюхтер не может, судейка поможет. ТРИ срыва атаки обезьянником и ни одной желтой. Даже прокротовской комментатор офигел) Пенальти в ворота даунбасят? Неее, вы шо… Желтую дрессировщику бибизян? Неее… Великие победители в УПЛ, потом раздвигают ноги перед Шерифом. Конечно, там же судейки не помогут. А засылать помощников дрессировщика бибизян за ворота противника – это вообще помоечное ноу-хау А до удаления это стадо бибизян с тремяслучайно попавшими туда украинцами было немощным каки против Шерифа. Не помоги судейка, влетели бы точно так же. Позор украинского футбола это чмошное нечто, ошибочно называемое футбольным клубом. Представляю как ща бомбанет фанатов подземного клубика типа водителя,Алекса, дыркофана и других опущенных)
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+6
-7
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таврия19752009 (симферополь)
23.10.2021 в 19:05
Ты походу и есть сам обезьяна раз людей так обзываешь.Где правила на сайте бан расизма?
Ответить
+8
-3
Only DK (Kyiv)
23.10.2021 в 19:06
А где ты тут расизм видишь?
+2
-6
avatar
таврия19752009 (симферополь)
23.10.2021 в 19:07
Обзывать людей обезьянами это расизм .если ты только сам не считаешь себя обезьяной
Ответить
+4
-1
Only DK (Kyiv)
23.10.2021 в 19:10
Ну нет же. Витиньо - не обезьяна. Неймар - не обезьяна. Даже Халк - не обезьяна. Я уважаю всех людей (ну, может кроме русских). Обезьяны только в шлюхтере. И цвет кожи тут вообще ни при чем
+1
-3
FC SD CLUB (Кривой Рог)
23.10.2021 в 19:11
У тебя родители есть? Плохо они тебя воспитали,если людей обезьянами называешь. Модер тут отсутствует как класс?
Ответить
+2
-1
Only DK (Kyiv)
23.10.2021 в 19:13
Ахахаха))))
0
-2
TIRAN (Донецк (Украина!))
23.10.2021 в 19:02
с победой! но ворскла - молодцы!
Ответить
+7
-5
Arxipelag (Полтава)
23.10.2021 в 19:00
Сколько карточек за подкаты сзади по ногам не показали кротам!? Зато Тилю красную оформили сразу. Очко скрипело у шахты на всю Полтаву. Макаронник чуть не обос*ался на бровке!
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+5
-4
Only DK (Kyiv)
23.10.2021 в 19:03
Как минимум 3. Но это же шлюхтер. Вдруг бы еще проиграли, а это недопустимо!
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+4
-5
Only DK (Kyiv)
23.10.2021 в 19:04
Даже прокротовской комментатор удивлялся, что не показывал карточек
Ответить
+4
-3
kapkan (Луганск)
23.10.2021 в 19:04
Чудак прыгнул ногами во вратаря!!! Вы хотите сказать, что это не жёлтая??? Кто ему виноват?? Имея жёлтую, прыгать ногами вперёд!!!! Или не нужно было показывать??? Если бы играли, допустим с Десной, это получается жёлтая. Если с Шахтером-желтой нет!!! У вас отсутствует логика. Говорю наперёд, я не топлю за Шахту!!!!
Ответить
+5
-3
italiano
23.10.2021 в 19:05
Так а сколько карточек судья не показал чмохтьоровцам?
+4
-4
Джан Мурадов (Придеснянськ)
23.10.2021 в 19:09
Нічого він не пригав. Видно було як клоун трубін накрив мяча, підняв голову на 3 секунди, а вже потім став корчитися.
0
-4
Only DK (Kyiv)
23.10.2021 в 19:12
Ахахаха, типичная русская риторика «а что там у хохлов». У чувака на «м» спрашивают сколько карточек не дали кротам, а он начинает о том, что игрок Ворсклы сфолил))) Типичный клоун
+1
-2
Gerd Muller (Житомир)
23.10.2021 в 19:23
Вибачаюь за повторювання, але навіть експерт Футболів Грачов сказав після матчу, що друга ЖК Тіллю незаслужена, це був ігровий епізод, а Трубін після того встав як нібито нічого не було та вибив м'яч. А його в упередженому ставленні до Шахтаря не замічено.Якось так.
0
0
kapkan (Луганск)
23.10.2021 в 19:27
Only DK, к чему политизация и какой-то твой "русский мир".???Я общаюсь на футбольном ресурсе за футбол. Хочешь поговорить о "русском мире"- иди на политический ресурс или к Савику Шустеру в студию газуй. Там расскажешь, что ты думаешь по этому поводу)))
0
0
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Крестоносец (Полтава)
23.10.2021 в 18:59
Перші 30 хвилин здавалося що зможемо перемогти такий "Шахтар" але Тіль реально допустив помилку, не бачу причин не показати йому в обох випадках жовті картки. Загалом гра сподобалася, якби не така коротка лавка запасних і не коронавірус у декількох гравців основи, було б ще цікавіше. Шкода але нічого катастрофічного.
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-1
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Крестоносец (Полтава)
23.10.2021 в 19:00
До речі пару-трійку жовтих карток арбітр все таки гірникам не показав. Це б могло змінити гру
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+2
-1
Джан Мурадов (Придеснянськ)
23.10.2021 в 19:09
Одному Тете міг і повинен був 3 жовті показати
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-1
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satellite (Харьков)
23.10.2021 в 18:57
Несмотря на игру в меньшинстве,Ворскла показала очень достойный футбол.Молодцы!!!
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+5
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