Ворскла - Шахтер 0:2. Кадры решают все

В футбольном мире существует немало примет и поверий. Всех их не перечислить за один репортаж. Кто-то предпочитает не бриться в день матча, кто-то начинает свой путь на футбольном поле только с определенной ноги, кто-то свято верит в фартовость определенного цвета формы. Последнее имеет отношение к полтавской "Ворскле". После проигрыша "Заре" в конце августа, футболисты Максимова выходили только в "серо-зеленой" экипировке. Что с результатами? Ничья с "Десной" и четыре победы кряду с общим счетом 8:1, которые помогли "ворсклянам" закрепиться на третьем месте. Поговаривают, что из-за цвета формы даже возник скандал в прошлом туре, когда "Александрии" пришлось менять джерси. Учитывая святость "серо-зеленой" раскраски, именно в ней полтавчане вышли на игру с "Шахтером".

От "горняков" сегодня ждали сатисфакции. Команда де Дзерби пропустила пять от "Реала" в Лиге Чемпионов, за которые нужно было срочно оправдаться перед болельщиками и экспертами. Понимал важность матча и сам де Дзерби, действия которого назвали причиной недавнего поражения в Киеве. Алленаторе услышал гнев толпы, вернул в старт Степаненко, убрал Кривцова, но не решился дать шанс Сикану, снова доверившись Педриньо в качестве "ложной девятки". У Максимова, который из-за дисквалификации смотрел матч с трибун, проблем с составом было много. Пуцлин, Бондаренко, Чеснаков, Вакула, Кравченко и Нестеренко пропускали субботнюю игру, а Яворского пришлось возвращать в строй в экстренном порядке. Однако настрой у команды, учитывая шикарную поддержку трибун, должен был оставаться положительным.

Часто бывает, что после удаления в первом тайме, ход матча резко меняется. Сегодня на 29-й минуте свою вторую желтую карточку заработал лидер полтавчан Оливье Тилль, однако на нашем повествовании это не сильно отобразилось. "Ворскла" играла интереснее и до, и после этого. Максимов четко понимал ошибки Скрипника недельней давности, сыграл с низкой линией обороны и достаточно неплохим прессингом. Благодаря последнему футболисты хозяев ловили "горняков" при потерях мяча и пытались развивать быстрые атаки. Таких было несколько, которые приводили к моментам у ворот Трубина. Дважды на ударной позиции находился Пердута, еще один раз неплохо головой целил Тамм. Неплохо двигался в центре поля легионер Тилль, но долго он на поле не пробыл. Первую желтую хавбек получил за срыв контратаки, вторую - во время выпада своей команды, когда после сольного прохода врезался ногами в Трубина. На этом его сегодняшний путь завершился.

"Шахтер" был не похож на себя образца последних недель. Не так давно начало казаться, что игроки стали понимать идеи де Дзерби, а сам тренер взял команду под свой контроль, но за два матча все это сошло на нет. Первый тайм от "горняков" был плох, игроки двигались максимально медленно, потеряв по пути в Полтаву желание и агрессию. Можно вспомнить неплохой момент у Фернандо после передачи Педриньо, а также пару выстрелов издали. Не густо. По общему впечатлению, повторим, полтавчане смотрелись целостнее и интереснее.

Де Дзерби решился на тройную замену в перерыве, пустив в бой Соломона, Тете и Сикана. Они, по сути, и сделали результат. Первый гол начался с действий Даниила, который грамотно придержал мяч, отпасовал в зону, куда забегал Манор. Израильтянин простреливал, Ризнык отбил ногой, а Тете добил сферу. 0:1. Следующий гол случился уже после удара Соломона, которому скинул мяч Марлос. Точно в угол. 0:2. Вот вам и кадровый потенциал команд. Пока "Ворскла" делает одну вынужденную замену, "горняки" выпускают футболистов, которые приносят результат. Кадры решают.

В качестве итога следует похвалить коллектив Максимова за очень добротный перформанс. Учитывая кадровую ситуацию и глупое удаление Оливье Тилля, можно говорить, что полтавчане не ударили в грязь лицом, а единственным негативом стала потеря непобедимого статуса для "серо-зеленой" формы. "Шахтер" же начал игру тяжело, но во втором тайме вырвал тяжелую победу, тяжелые три очка. В нынешнем процессе перестройки результат все же остается в приоритете, а потому Роберто де Дзерби, который весь матч нервничал и бегал из стороны в сторону, должен остаться доволен. Но выводы все равно нужно сделать.

Полтава. Стадион "Ворскла" им. Бутовского

Главный арбитр: Сергей Бойко (Киевская область)

Ассистенты: Сергей Приступа (Киев), Евгений Петраков (Киев)

Ворскла - Шахтер 0:2

Голы: Тете 65, Манор Соломон 79

Ворскла: Дмитрий Ризнык, Игорь Пердута, Наджиб Якубу, Александр Скляр (Иван Пешич 49), Оливье Тилль, Руслан Степанюк (Илья Крупский 90+1), Сергей Яворский, Йоонас Тамм, Артем Челядин (Евгений Павлюк 90+1), Ибрахим Кане, Лукас Рангел (Амилькар Коджови 90+1)

Шахтер: Анатолий Трубин, Додо, Марлон, Тарас Степаненко (Георгий Судаков 57), Майкон де Андраде, Марлос, Алан Патрик (Даниил Сикан 46), Исмаили (Ефим Конопля 82), Педриньо (Тете 46), Валерий Бондарь, Фернандо дос Сантос Педро (Манор Соломон 46)

Предупреждения: Оливье Тилль 19, Оливье Тилль 29, Игорь Пердута 60 - Фернандо дос Сантос Педро 41

Удаление: Оливье Тилль 29