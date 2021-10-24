Мороз: Львов проявил бойцовские качества, нам было очень трудно

Главный тренер одесского "Черноморца" Юрий Мороз прокомментировал ничейный результат своих подопечных во встрече против “Львова”:

" – Что в предыдущем матче, что сейчас реализация и ненадежность игры в обороне – все те же проблемы, что были, они не уходят. Сегодня, может, чуть качественнее сыграли в обороне, за исключением пропущенного мяча. Впереди были моменты, перекладины.

Не могу сказать, что так были свежи, хорошо двигались и владели мячом, но могли, реализуй те моменты Смирный Женя, может, счет был бы другой. Хотя “Львов” проявил бойцовские качества, нам было очень тяжело.

- Какой была установка для ваших подопечных перед матчем со “Львовом”?

- Любой тренер ставить задачи, говорит о том, чтобы побеждать. Сегодня говорили, чтобы они тоже взяли груз ответственности за те результаты, которые есть. Хотелось бы, чтобы сегодня выиграли. Говорили об этом.

- Вы ожидали, что сегодняшний матч будет для «Черноморца» настолько сложным? Что вы учитывали при подготовке?

- Да. Мы разбирали команду, знали, что это крепкие, хорошие игроки с мощными кондициями. Хотелось за счет скорости на флангах иметь преимущество. Иногда это получалось, иногда нет. Хотели, чтобы быстрее играли с мячом, чаще меняли направление, была определенная компактность между линиями.

Это было, но в медлительной форме, хотелось, чтобы они быстрее заставляли ходить мяч, тогда “Львову” было бы потяжелее. Хотя это организованная, крепкая команда.

- В прошлом сезоне уверенной игрой отличался Авагимян. Чем объясняется его отсутствие в стартовом составе в этом матче?

- Это мое решение, никаких нет у меня на Артура. Он боевая единица, мы знаем, что он умеет делать на футбольном поле, что он может делать. Но сегодня за счет Вантуха и Гио хотели, чтобы фланги были немножко быстрее в плане фланговых передач.

Авагимян у нас больше игрок такой – принять, выйти на ударную позицию, то сегодня хотелось, чтобы была работа по флангам. Выпустили его на замену, у него даже была возможность забить. Он начал обыгрывать, хотя можно было в касание пробить и реализовать момент. Сегодня так, в следующем туре в составе будет, у нас с ним нет никаких проблем. Это определенная ротация, вот и все", - сказал Мороз.