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Настроение перед Реалом – позитив. ФОТО репортаж с матча Шахтер - Десна

Премьер-лига
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Лучшие кадры матча Шахтер - Десна (4:1), Киев, 30.10.2021, 13-й тур УПЛ

Настроение перед Реалом – позитив. ФОТО репортаж с матча Шахтер - Десна

Фото - Олександр Приходько

Олександр Приходько Автор UA-Футбол
Новина українською

"Шахтер" в рамках 13-го тура УПЛ в Киеве играл против "Десны", которая совсем недавно была неудобным соперником для грандов. В этот раз борьбы не получилось – "горняки" на две-три головы превосходили соперника и закономерно устроили разгром. Позитивный настрой перед выездом на славный "Сантьяго Бернабеу" для противостояния с "Реалом" в Лиге чемпионов.

А пока смотрите лучшие моменты матча "Шахтер" - "Десна" в ФОТО репортаже Александра Приходько.

Фотогалерея

Настроение перед Реалом – позитив. ФОТО репортаж с матча Шахтер - Десна - фото 1Настроение перед Реалом – позитив. ФОТО репортаж с матча Шахтер - Десна - фото 1Настроение перед Реалом – позитив. ФОТО репортаж с матча Шахтер - Десна - фото 2Настроение перед Реалом – позитив. ФОТО репортаж с матча Шахтер - Десна - фото 3Настроение перед Реалом – позитив. ФОТО репортаж с матча Шахтер - Десна - фото 4Настроение перед Реалом – позитив. ФОТО репортаж с матча Шахтер - Десна - фото 5Настроение перед Реалом – позитив. ФОТО репортаж с матча Шахтер - Десна - фото 1Настроение перед Реалом – позитив. ФОТО репортаж с матча Шахтер - Десна - фото 1Настроение перед Реалом – позитив. ФОТО репортаж с матча Шахтер - Десна - фото 2Настроение перед Реалом – позитив. ФОТО репортаж с матча Шахтер - Десна - фото 3Настроение перед Реалом – позитив. ФОТО репортаж с матча Шахтер - Десна - фото 4Настроение перед Реалом – позитив. ФОТО репортаж с матча Шахтер - Десна - фото 5Настроение перед Реалом – позитив. ФОТО репортаж с матча Шахтер - Десна - фото 6Настроение перед Реалом – позитив. ФОТО репортаж с матча Шахтер - Десна - фото 7Настроение перед Реалом – позитив. ФОТО репортаж с матча Шахтер - Десна - фото 8Настроение перед Реалом – позитив. ФОТО репортаж с матча Шахтер - Десна - фото 1Настроение перед Реалом – позитив. ФОТО репортаж с матча Шахтер - Десна - фото 1Настроение перед Реалом – позитив. ФОТО репортаж с матча Шахтер - Десна - фото 2Настроение перед Реалом – позитив. ФОТО репортаж с матча Шахтер - Десна - фото 1Настроение перед Реалом – позитив. ФОТО репортаж с матча Шахтер - Десна - фото 2Настроение перед Реалом – позитив. ФОТО репортаж с матча Шахтер - Десна - фото 1Настроение перед Реалом – позитив. ФОТО репортаж с матча Шахтер - Десна - фото 1Настроение перед Реалом – позитив. ФОТО репортаж с матча Шахтер - Десна - фото 2Настроение перед Реалом – позитив. ФОТО репортаж с матча Шахтер - Десна - фото 3Настроение перед Реалом – позитив. ФОТО репортаж с матча Шахтер - Десна - фото 4Настроение перед Реалом – позитив. ФОТО репортаж с матча Шахтер - Десна - фото 1Настроение перед Реалом – позитив. ФОТО репортаж с матча Шахтер - Десна - фото 2Настроение перед Реалом – позитив. ФОТО репортаж с матча Шахтер - Десна - фото 3Настроение перед Реалом – позитив. ФОТО репортаж с матча Шахтер - Десна - фото 4Настроение перед Реалом – позитив. ФОТО репортаж с матча Шахтер - Десна - фото 5Настроение перед Реалом – позитив. ФОТО репортаж с матча Шахтер - Десна - фото 6Настроение перед Реалом – позитив. ФОТО репортаж с матча Шахтер - Десна - фото 7Настроение перед Реалом – позитив. ФОТО репортаж с матча Шахтер - Десна - фото 8Настроение перед Реалом – позитив. ФОТО репортаж с матча Шахтер - Десна - фото 9Настроение перед Реалом – позитив. ФОТО репортаж с матча Шахтер - Десна - фото 10Настроение перед Реалом – позитив. ФОТО репортаж с матча Шахтер - Десна - фото 1Настроение перед Реалом – позитив. ФОТО репортаж с матча Шахтер - Десна - фото 2Настроение перед Реалом – позитив. ФОТО репортаж с матча Шахтер - Десна - фото 3Настроение перед Реалом – позитив. ФОТО репортаж с матча Шахтер - Десна - фото 4Настроение перед Реалом – позитив. ФОТО репортаж с матча Шахтер - Десна - фото 5Настроение перед Реалом – позитив. ФОТО репортаж с матча Шахтер - Десна - фото 6Настроение перед Реалом – позитив. ФОТО репортаж с матча Шахтер - Десна - фото 7
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В статье: Десна (Чернигов) Шахтер (Донецк) фото
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