Настроение перед Реалом – позитив. ФОТО репортаж с матча Шахтер - Десна

"Шахтер" в рамках 13-го тура УПЛ в Киеве играл против "Десны", которая совсем недавно была неудобным соперником для грандов. В этот раз борьбы не получилось – "горняки" на две-три головы превосходили соперника и закономерно устроили разгром. Позитивный настрой перед выездом на славный "Сантьяго Бернабеу" для противостояния с "Реалом" в Лиге чемпионов.

А пока смотрите лучшие моменты матча "Шахтер" - "Десна" в ФОТО репортаже Александра Приходько.

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