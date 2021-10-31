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Настроение перед Реалом – позитив. ФОТО репортаж с матча Шахтер - Десна
Лучшие кадры матча Шахтер - Десна (4:1), Киев, 30.10.2021, 13-й тур УПЛ
Фото - Олександр Приходько
"Шахтер" в рамках 13-го тура УПЛ в Киеве играл против "Десны", которая совсем недавно была неудобным соперником для грандов. В этот раз борьбы не получилось – "горняки" на две-три головы превосходили соперника и закономерно устроили разгром. Позитивный настрой перед выездом на славный "Сантьяго Бернабеу" для противостояния с "Реалом" в Лиге чемпионов.
А пока смотрите лучшие моменты матча "Шахтер" - "Десна" в ФОТО репортаже Александра Приходько.
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