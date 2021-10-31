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Судаков: После первого тайма должны были Десне голов пять точно забивать

Премьер-лига
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"Горняки" нанесли 11 ударов по воротам за первые 45 минут

Судаков: После первого тайма должны были Десне голов пять точно забивать

Фото: ФК Шахтер Донецк

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Полузащитник донецкого "Шахтера" Георгий Судаков прокомментировал победу "горняков" в матче 13-го тура УПЛ против "Десны":

– Ты так сыграл, потому что был на своей привычной позиции?

– Не знаю. Наверное, все приходит с опытом. От игры к игре прогрессирую, как и на тренировках. Стараюсь выходить, делать какую-то разницу на поле, отдавать голевые передачи, забивать голы. Сегодня получилось и отдать, и забить, а команда выиграла – положительные эмоции.

Гол? Это все тренируется, принял, развернулся, ударил – это может каждый, но попасть – это уже другое.

– Чувствовал сегодня давление?

– Конечно, а как без него? И футболисты у нас за спиной, нужно быстрее думать. Когда все в движении, это доли секунды – принял, ударил, гол.

– Были подсказки по игре при счете 1:1?

– Та не, продолжали играть, как договаривались. Мы чувствовали, что доминируем, игра под нашим контролем, в наших руках. Пропустили ненужный мяч, повезло, что быстро вышли вперед. Не хочу сказать, что играли по результату – играли уверенно.

Особо моментов у “Десны” не было, мы всегда были на чужой половине поля, контролировали игру – после первого тайма должны были голов 5 точно забивать.

– Такая победа добавит вам настроения перед очень ответственной игрой в Мадриде?

– Конечно. Сейчас начинаем думать только о ней. Каждый турнир важен для нас – нужно каждую игру выигрывать, забивать как можно больше и не пропускать”, - сказал Судаков.

Отметим, что в поединке против черниговцев Георгий отличился голом и ассистом, проведя на поле все 90 минут. Всего в его активе четыре мяча и одна результативная передача в 10 матчах этого сезона во всех турнирах.

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В статье: Десна (Чернигов) Шахтер (Донецк) Георгий Судаков
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Источник:
УПЛ ONLINE

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