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Тымчик и Рамирес в старте. Стали известны составы на матч Динамо - Ворскла
Полтавский клуб попытается отобрать очки у киевлян
Сегодня в матче 14-го тура УПЛ встретится киевское "Динамо" и полтавская "Ворскла". Матч начнется в 17:00 на НСК "Олимпийский".
Уже известны стартовые составы команд:
Динамо: Бущан, Сидорчук. Рамирес, Де Пена, Шапаренко, Цыганков, Караваев, Тымчик, Забарный, Буяльский, Кендзера.
Ворскла: Ризнык, Пердута, Якубу, Тилль, Степанюк, Яворский, Чеснаков, Тамм, Пуцлин, Кане, Рангел.
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Источник:Сайт УПЛ
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Комментарии (7)
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Ракицкий (Питер)
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Просто Квашин (Харьков)
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aleks68
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Просто Квашин (Харьков)
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