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Тымчик и Рамирес в старте. Стали известны составы на матч Динамо - Ворскла

Премьер-лига
(1 голосов)

Полтавский клуб попытается отобрать очки у киевлян

Тымчик и Рамирес в старте. Стали известны составы на матч Динамо - Ворскла

Новина українською

Сегодня в матче 14-го тура УПЛ встретится киевское "Динамо" и полтавская "Ворскла". Матч начнется в 17:00 на НСК "Олимпийский".

Уже известны стартовые составы команд:

Динамо: Бущан, Сидорчук. Рамирес, Де Пена, Шапаренко, Цыганков, Караваев, Тымчик, Забарный, Буяльский, Кендзера.

Ворскла: Ризнык, Пердута, Якубу, Тилль, Степанюк, Яворский, Чеснаков, Тамм, Пуцлин, Кане, Рангел.

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В статье: Ворскла (Полтава) Динамо (Киев) Александр Тымчик Эрик Рамирес
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Источник:
Сайт УПЛ

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Комментарии (7)
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Ракицкий (Питер)
06.11.2021 в 16:46
Вся Украина за Динамо.Жевага враг Украины!!!Динамо забейте им от 5 до 7 голов.Только Киев Только Динамики!!!
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+1
-1
aleks68
06.11.2021 в 17:13
тупой дырявый долб....б.чмо лапотное не обделайся
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-1
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Просто Квашин (Харьков)
06.11.2021 в 17:19
правильно свинособака ! ты прав !
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aleks68
06.11.2021 в 17:23
любишь свинособак убогий?два сапога пара с этим .....тупая жертва аборта просто ....
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Просто Квашин (Харьков)
06.11.2021 в 17:27
Опять нажрался как свинья ??? лечись циррозник...
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aleks68
06.11.2021 в 17:21
сегодня у продажного цыгана годовщина-пятнадцать лет назад этот .....бросал свою шапку и орал "браво федерация".когда он был "правильным" тогда или сейчас?
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0
-1
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Просто Квашин (Харьков)
06.11.2021 в 17:29
Вонючий алкаш ! Сегодня годовщина ! 50 лет назад тебя первый раз изнасиловал отчим ! Наши поздравления дырявый !
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