Герой футбольного дня. Шахаб Захеди

Матч с болгарским ЦСКА еще свеж в памяти – "Заря" играла плохо и совсем не внушала уверенности в итоговом успехе. Показатель ожидаемых голов (xG) подтверждает беззубость луганского коллектива – 0,51. У ЦСКА было 0,48, так что логичным итогом выглядела ничья. Но у ЦСКА не было игрока, который в одиночку может делать разницу.

У "Зари" такие игроки есть (по крайней мере, для уровня Лиги конференций и борьбы с середняками/аутсайдерами УПЛ). Очень вовремя для Виктора Скрипника раскрылся один из них. Именно тогда, когда команда обескровлена ​​численными кадровыми потерями. Пока не играют Громов, Кабаев, Кочергин, а возрастной Гладкий не всегда выдерживает темп, зажигает Шахаб Захеди. Его сегодняшняя игра резко контрастирует с тем, что было еще месяц-полтора назад.

Фото - ФК "Заря" / автор неизвестен

Тогда иранец преимущественно выходил на замены и часто упускал голевые возможности. Часто ошибался в простых ситуациях (у него 128 потерь мяча в предыдущих матчах сезона – это второй худший показатель в "Заре"). Сегодня же его игра максимально напоминает ту, которая была в "Олимпике" – с нацеленностью на чужие ворота и результативностью.

За последние две недели он забил шесть голов в составе "Зари" – два в Кубке в ворота "Руха", один в Лиге конференций в ворота ЦСКА, и три в УПЛ в ворота "Вереса". Это ровно половина всех результативных ударов, нанесенных иранцем в футболке луганской команды с момента его перехода в "Зарю" (февраль 2021-го). В этом сезоне Шахаб является лидером "Зари" по показателю участия в голевых моментах, по количеству созданных голевых моментов для себя и партнеров, одним из лидеров по заработанным на себе фолам и нанесенным по воротам соперников ударов. Его суммарный xG самый высокий среди игроков "Зари" в этом сезоне – 5,5.

Собственно, Шахаб оформил хет-трик из трудовых голов в ворота "Вереса" – команды с одной из самых надежных оборонных линий (меньше пропускают только пять команд из группы лидеров). Он стал 21-м игроком, кто делал по два хет-трика в УПЛ (первый "трюк со шляпой" на полях Украины иранец провернул еще в "Олимпике"). И установил второй личный сезонный рекорд результативности – девять голов. Чтобы этот сезон был безальтернативно лучшим в его карьере, нужно забить еще трижды.

Разве есть сомнения, что с такой игрой это произойдет уже в ближайшее время?