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Московский Локомотив близок к подписанию защитника Шахтера

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

Марка Мампасси снова сватают в Россию

Московский Локомотив близок к подписанию защитника Шахтера

Новина українською

Московский "Локомотив" близок к подписанию украинского защитника "Шахтера" Марка Мампасси.

Об этом сообщает российский "Чемпионат", ссылаясь на источник, близкий к донецкому клубу.

"Стороны близки к заключению сделки. Трансфер в ближайшее время должен быть оформлен. Предполагается, что игрок уже зимой присоединится к "Локомотиву" на сборах", — сказал источник.

Напомним, что сейчас Мампаси играет в аренде в "Мариуполе". В этом сезоне Марк провел 12 матчей во всех турнирах, сделал ассист и получил пять желтых карточек.

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В статье: ФК Мариуполь Локомотив (Москва) Шахтер (Донецк) Марк Мампасси
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Источник:
Чемпионат

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Комментарии (3)
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legio5 (Николаев)
12.11.2021 в 23:29
тю... а з виду явно не москаль
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Olegyurchak (Хмельницький )
12.11.2021 в 23:29
Вперёд, за красными карточками!
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0
0
Artemanat (Кривой Рог)
12.11.2021 в 22:56
Кротовня как всегда,в рашку валят
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-3


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