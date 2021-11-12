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Московский Локомотив близок к подписанию защитника Шахтера
Марка Мампасси снова сватают в Россию
Московский "Локомотив" близок к подписанию украинского защитника "
Об этом сообщает российский "Чемпионат", ссылаясь на источник, близкий к донецкому клубу.
"Стороны близки к заключению сделки. Трансфер в ближайшее время должен быть оформлен. Предполагается, что игрок уже зимой присоединится к "Локомотиву" на сборах", — сказал источник.
Напомним, что сейчас Мампаси играет в аренде в "Мариуполе". В этом сезоне Марк провел 12 матчей во всех турнирах, сделал ассист и получил пять желтых карточек.
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