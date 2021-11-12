Московский Локомотив близок к подписанию защитника Шахтера

Московский "Локомотив" близок к подписанию украинского защитника " Шахтера " Марка Мампасси.

Об этом сообщает российский "Чемпионат", ссылаясь на источник, близкий к донецкому клубу.

"Стороны близки к заключению сделки. Трансфер в ближайшее время должен быть оформлен. Предполагается, что игрок уже зимой присоединится к "Локомотиву" на сборах", — сказал источник.

Напомним, что сейчас Мампаси играет в аренде в "Мариуполе". В этом сезоне Марк провел 12 матчей во всех турнирах, сделал ассист и получил пять желтых карточек.