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Заря рассматривает Ахмедзаде как замену Аллахьяру
Рустам по окончанию сезона вряд ли останется в Минае
фото - Скріншот YouTube-каналу ФК Минай
Нападающий сборной Азербайджана Рустам Ахмедзаде, скорее всего, не останется в "
Как сообщает азерьайджанское издание Sportal, Ахмедзаде, может перебраться в "Зарю". Луганчане рассматривают Ахмедзаде как замену Аллахьяру, аренда которого заканчивается зимой.
Также сообщается, что в услугах Ахмедзаде заинтересован и бакинский "Нефтчи".
Напомним, что в нынешнем сезоне Рустам в 9 матчах УПЛ забил 2 гола.
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Источник:sportal.az
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