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Заря рассматривает Ахмедзаде как замену Аллахьяру

Премьер-лига
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Рустам по окончанию сезона вряд ли останется в Минае

Заря рассматривает Ахмедзаде как замену Аллахьяру

фото - Скріншот YouTube-каналу ФК Минай

Новина українською

Нападающий сборной Азербайджана Рустам Ахмедзаде, скорее всего, не останется в "Минае" на следующий сезон.

Как сообщает азерьайджанское издание Sportal, Ахмедзаде, может перебраться в "Зарю". Луганчане рассматривают Ахмедзаде как замену Аллахьяру, аренда которого заканчивается зимой.

Также сообщается, что в услугах Ахмедзаде заинтересован и бакинский "Нефтчи".

Напомним, что в нынешнем сезоне Рустам в 9 матчах УПЛ забил 2 гола.

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В статье: Заря (Луганск) ФК Минай Рустам Ахмедзаде Минай
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Источник:
sportal.az

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