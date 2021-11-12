Заря рассматривает Ахмедзаде как замену Аллахьяру

Нападающий сборной Азербайджана Рустам Ахмедзаде, скорее всего, не останется в " Минае " на следующий сезон.

Как сообщает азерьайджанское издание Sportal, Ахмедзаде, может перебраться в "Зарю". Луганчане рассматривают Ахмедзаде как замену Аллахьяру, аренда которого заканчивается зимой.

Также сообщается, что в услугах Ахмедзаде заинтересован и бакинский "Нефтчи".

Напомним, что в нынешнем сезоне Рустам в 9 матчах УПЛ забил 2 гола.