  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Минай и Львов расписали результативную ничью
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Минай и Львов расписали результативную ничью

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

Команды провели спарринг

Минай и Львов расписали результативную ничью

ФК "Минай" / Автор неизвестен

Новина українською

Во время перерыва на матчи сборных "Минай" и "Львов" провели контрольный поединок - команды сыграли в результативную ничью.

"Минай" - "Львов" 2:2

Голы: Месхи 8, Станкович 82 - Эрнест 33, Политыло 54

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: ФК Львов ФК Минай
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...