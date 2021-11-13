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Минай и Львов расписали результативную ничью
Команды провели спарринг
ФК "Минай" / Автор неизвестен
Во время перерыва на матчи сборных "Минай" и "Львов" провели контрольный поединок - команды сыграли в результативную ничью.
"Минай" - "Львов" 2:2
Голы: Месхи 8, Станкович 82 - Эрнест 33, Политыло 54
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